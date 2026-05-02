東京大大学院で博士課程履修中のフリーで活躍中の根本美緒アナウンサー(47)が4月30日、自身のインスタグラムを更新。「なんとか、完成した。。。」と博士論文を書き終えたことを報告した。



【写真】奇跡の47歳！疲れたスッピンなのに可愛すぎる♡

「あぁ1時だまた…10時を目標にしてたんだけどw」と論文を書いたパソコンの前でピースする写真をアップ。「今日までに目処をと思ってたのでよかったけど、こっからまた直しだからなーそんなに直し多くないといいんだけど。。」とつづった。



「いやーほぼ寝そうな写真ですけど 朝起きてすぐからずーっとここに座ってたっていう…」と何時間も没頭していたことを明かした。ピースする腕はとてつもなく細いが「え？なに、この枝のような腕はおかしいでしょwっていう写真の魔術でさぁ寝よう」とややナチュラルハイ状態!?「〆切は5/5」と記し、若干の余裕を持っての完成となった。



パーカにほぼスッピン状態の根本アナに、フォロワーからは「眠そうな美緒っちもかわいい」「ピュア美緒さん出た♡」「か、可愛すぎる」「疲れているのに笑顔可愛いなぁー」といった声があがっていた。



根本アナは慶応大在学中、女性デュオ「sus4」のメンバーとして活躍。NHKアニメ「おじゃる丸」の初期のエンディング「プリン賛歌」や、「ファーブル先生は名探偵」のエンディング曲を担当した。卒業を機にグループを解散し、東北放送にアナウンサーとして勤務。気象予報士の試験に合格し、05年のフリー転向後のTBS系「みのもんたの朝ズバッ！」ではお天気コーナーを担当した。



新領域創成科学研究科環境システム学博士課程の根本アナは、これまでも大学院生活をたびたびアップ。1カ月前にも「隙間時間を見つけてはひたすらRのコードを作ってはデータを分析してグラフ書いてみる」「やばい、ついに年度末。。論文3月までに出す予定だったのに 急ピッチで作業しないと。。」などと明かしていた。



（よろず～ニュース編集部）