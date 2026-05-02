プロボクシング世界スーパーバンタム４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝と、無敗の３階級制覇王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が激突するスーパーファイトは２日、東京ドームでゴングを迎える。３２戦無敗の両選手の試合の行方は？ 本紙評論家で元ＷＢＣ世界バンタム級王者の山中慎介氏（４３）が、展開予想、そして勝敗の行方を占った。

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いよいよスーパーファイトがゴングを迎える。尚弥の防衛なのか、中谷の王座奪取か。勝敗を左右するポイントは戦う距離だ。サイズに勝る中谷は、まず遠い距離でスタートするだろう。尚弥がその距離をどう縮めてパンチを打ち込むのか。中谷は西田戦で奇襲を仕掛けたが、尚弥相手にはやらないと思う。試合の流れを決めると言う意味では序盤が一番大切になる。お互い相手を見ながら、落ち着いた入りになるはずだ。

尚弥の出入りのスピードは本当に速い。昨年９月のムロジョン・アフダマリエフ（ウズベキスタン）戦でみせた動きは圧巻のひと言だが、中谷相手にあの動きができるかといえば、できないだろう。そして、特質すべきは中谷のパンチの軌道とタイミングだ。常識では考えられない角度、タイミングでパンチが出てくる。多くのボクサーが防ぎようのないパンチで倒されいる。

ただ、ここ２試合の尚弥の戦い方に注目してほしい。かつてのように「絶対に倒しきる」というスタイルから、ディフェンスを意識した勝ちに徹するボクシングをしている。相手にとってはまさに難攻不落で、中谷といえども簡単にパンチを当てることは難しい。

ともに３２戦無敗という素晴らしいレコードを積み上げている。お互い３２人のボクサーに勝ち、数字的には同じでも、中身の濃さにはやや差がある。対戦相手の実力などを考慮すれば、やはり尚弥の方がタフな試合を多く経験している。ビッグファイトになればなるほど、修羅場をくぐり抜けてきた経験の数がものをいうのだ。

実績から見ても、尚弥の有利は変わらない。中谷は前戦のセバスチャン・エルナンデス（メキシコ）戦（昨年１２月、判定勝ち）での苦戦が良薬になり、万全の状態で試合に臨むはずだ。その中谷を相手に、中盤以降に距離を詰めボディーブローがヒットし始めると主導権は尚弥が握ることになる。このボディーブローも試合の流れを左右するカギとなるパンチだ。最後は判定で尚弥の手が上がるような気がする。（元ＷＢＣ世界バンタム級王者）

◆井上 尚弥（いのうえ・なおや）１９９３年４月１０日生まれ、神奈川・座間市出身。３３歳。愛称「モンスター」。アマ戦績７５勝（４８ＫＯ／ＲＳＣ）６敗。１２年１０月、プロデビュー。プロ戦績３２勝全勝（２７ＫＯ）＝ＫＯ率８４・３％、世界戦戦績２７勝（２３ＫＯ）＝４階級制覇。右ボクサーファイター。身長１６５センチ（リーチ１７１センチ）。

◆中谷 潤人（なかたに・潤人）１９９８年１月２日生まれ、三重・東員町出身。愛称「ビッグバン」。アマ戦績１４勝２敗。２０１５年４月、プロデビュー。プロ戦績３２戦全勝（２４ＫＯ）＝ＫＯ率７５％。世界戦戦績１０勝（９ＫＯ）＝３階級制覇。左ボクサーファイター。身長１７３センチ（リーチ１７４センチ）。