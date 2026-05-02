◆米大リーグ レッドソックス―アストロズ（１日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

右腕疲労で負傷者リスト（ＩＬ）入りしているアストロズの今井達也投手が、早ければ５日（日本時間６日）、傘下３Ａシュガーランドでの本拠アルバカーキ戦で、２度目のリハビリ登板を行うことになった。

エスパダ監督が、試合前のメディア対応で「火曜日（５日）か水曜日（６日）に投げる」と明かした。今井は今回の遠征に帯同せす、本拠地ヒューストンで調整中。「どちらに投げる場合でも、登板前日にもう１度、ブルペン投球練習を行う」と語った。

今井は、ここまで１勝０敗、防御率７・２７。右腕の疲労で４月１２日にＩＬ入り。同２８日に傘下２Ａで最初のリハビリ登板を行い、２回０／３を投げ、球数５９球で降板。６安打５失点３四球２三振と精細を欠いた。同監督は、ストライク率が５３％に留まったことに「最速は９７マイル（キロ）出ていたし、腕の振りをみても、彼は健康体だ。ただ、左打者への制球に苦しんだので、原因を探る必要があった。彼は元々、制球力があり、その能力はアスレチックス戦やマリナーズ戦でも証明済みだ。今は、心地よく全ての球種をゾーンに投げるための修正に取り組んでいる」と述べた。

地元メディアでは、新しい環境や異文化への戸惑いなども報じられたが、エスパダ監督は「その点についてもだいぶ良くなっていると思う」。前日も今井とフェイスタイムで話したと明かし、意思の疎通を図っている。「彼は、先発の１人として我々にどうしても必要な存在。私としては、４、５イニングを投げ、強い気持ちと自信を感じてくれれば十分だ」と、遠くない復帰を心待ちにした。

また、レッドソックスの吉田正尚外野手は、２試合連続のベンチスタートとなった。