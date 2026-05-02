バラバラに並んだ漢字4文字を、正しい順番に並び替えて「四字熟語」を完成させよう! 頭の中で漢字を組み替えながら、ぴったりハマる言葉を見つけてみて。

【問題】正しい四字熟語は?

大人でも意外と迷うこの問題、すぐに解けますか?



――正解は次のページで! 意外と間違える人が多い問題です

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正解はこちら!

○【答え】右往左往



「右往左往」……どうしていいかわからず、あちこち動き回って混乱すること

みなさんは何秒で解けましたか? 次回もお楽しみに。

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