【装蹄師・西内荘コラム】装蹄から見えた“可能性”…ダービーへ残された一戦

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　月曜日のこと、緊急地震速報が札幌のホテルのエレベーターに乗ったところで鳴りました。久々に聞くこの音は気持ちの良いものではないですが、危険を知らせるにはこの響きなのでしょう。

　速報から約15秒ほどしてグラグラと揺れたのですが、震源地に近い浦河に向かうところだったので、情報収集しながら車を走らせ、3時間ほどで何事もなく浦河のBTCに到着しました。

　ただ牧場で聞くとそれほどでもなかった様子で一安心。聞くと地震速報は揺れた後に鳴り響いたそうで、札幌とはタイムラグがあるようですが、速報が後だと間に合わないのはもちろん、アラーム音は恐怖心を煽るような気もします。

　今週はダービー特集でNumberの取材を受けました。ダービーに纏わるディープの特集だそうですが、取材では記憶に曖昧なところがあったりして、もう20年も前なんですよね。時が経つのは早いです。

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ダービーへのラストチャンス

　そのダービーに今年出走できる担当馬が今のところいないのは寂しい限りで、プリンシパルSがラストチャンスです。

　ヴィサージュは青葉賞除外で一週スライドしての挑戦なのですが、まだ一戦のキャリアながら素質を感じる馬でもあり、ワンチャンあるかもと思っています。

●5月2日（土）
東京
9R　ギュルヴィ

京都
2R　メイショウヒタカミ
6R　バシリス
7R　ファムマルキーズ
　　マイティキングダム
8R　ソリスディエス
10R　フェデラー

新潟
8R　オーバースタンド
9R　スマートグロワール
10R　マイネルフルムーン
11R　エルフストラック

●5月3日（日）
東京
6R　ムーランオランジュ
10R　レッドプロフェシー
11R　ヴィサージュ

京都
2R　ポップアップ
4R　パーヴォ
8R　マジカルフェアリー

新潟
12R　ワンウェイトゥヘル

以上が装蹄から感じた好感触馬です。