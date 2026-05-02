【装蹄師・西内荘コラム】装蹄から見えた“可能性”…ダービーへ残された一戦

月曜日のこと、緊急地震速報が札幌のホテルのエレベーターに乗ったところで鳴りました。久々に聞くこの音は気持ちの良いものではないですが、危険を知らせるにはこの響きなのでしょう。

速報から約15秒ほどしてグラグラと揺れたのですが、震源地に近い浦河に向かうところだったので、情報収集しながら車を走らせ、3時間ほどで何事もなく浦河のBTCに到着しました。

ただ牧場で聞くとそれほどでもなかった様子で一安心。聞くと地震速報は揺れた後に鳴り響いたそうで、札幌とはタイムラグがあるようですが、速報が後だと間に合わないのはもちろん、アラーム音は恐怖心を煽るような気もします。

今週はダービー特集でNumberの取材を受けました。ダービーに纏わるディープの特集だそうですが、取材では記憶に曖昧なところがあったりして、もう20年も前なんですよね。時が経つのは早いです。

【武豊日記】２日連続で重賞勝利

ダービーへのラストチャンス

そのダービーに今年出走できる担当馬が今のところいないのは寂しい限りで、プリンシパルSがラストチャンスです。

ヴィサージュは青葉賞除外で一週スライドしての挑戦なのですが、まだ一戦のキャリアながら素質を感じる馬でもあり、ワンチャンあるかもと思っています。

●5月2日（土）

東京

9R ギュルヴィ

京都

2R メイショウヒタカミ

6R バシリス

7R ファムマルキーズ

マイティキングダム

8R ソリスディエス

10R フェデラー

新潟

8R オーバースタンド

9R スマートグロワール

10R マイネルフルムーン

11R エルフストラック

●5月3日（日）

東京

6R ムーランオランジュ

10R レッドプロフェシー

11R ヴィサージュ

京都

2R ポップアップ

4R パーヴォ

8R マジカルフェアリー

新潟

12R ワンウェイトゥヘル

以上が装蹄から感じた好感触馬です。