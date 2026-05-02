JIMMY CHOOのフロム・ザ・アトリエ新作、四季を纏う芸術的バッグ

ラグジュアリーアクセサリーブランドJIMMY CHOOから、芸術性あふれる新作コレクション「フロム・ザ・アトリエ」が登場。四季の美しさをテーマにした特別な「BON BON」バッグは、クラフツマンシップと創造性が融合した唯一無二の存在です。持つだけで心が高鳴るような、まるでアートピースのようなバッグに注目です♡

四季を表現した芸術的バッグ

ペーパーアーティストHelen Musselwhiteの繊細な作品からインスピレーションを受けた本コレクションは、「春・夏・秋・冬」をテーマにした全4型を展開。

すべてのバッグは手作業で仕立てられ、花や蝶などのモチーフをレザーで立体的に表現しています。

春を象徴する「Peony（ピオニー）」は、ピンクレザーで華やかに仕上げられ、新しい季節の訪れを感じさせるデザイン。

夏は淡く日焼けしたようなトーンで軽やかさを演出し、秋は落ち葉を思わせるアースカラーのメタリックで奥行きある印象に。

冬はシルバーレザーとメタリックアクセントで、霜のような静けさと輝きを表現しています。

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クラフツマンシップが生む特別感

本シリーズは、ブランドの核であるレザー素材にフォーカスし、熟練の職人技によって細部まで丁寧に仕上げられています。

バッグの各パーツはすべてハンドメイドで構築され、まさに“オブジェ・ダール（芸術作品）”と呼ぶにふさわしい仕上がり。

クリエイティブ・ディレクターのSandra Choiは、自然の美しさとクラフツマンシップへの敬意を込め、本コレクションを通して「創作の美しさ」を表現。

アクセサリーとジュエリーの境界を曖昧にするBON BONの象徴的なブレスレットハンドルも、特別感をさらに高めています。

限定販売で手に入る特別な逸品

「フロム・ザ・アトリエ」シリーズは、2026年4月22日より一部の限定店舗で数量限定販売。価格は非公開ですが、ラグジュアリーラインならではの特別仕様となっています。

カラー展開は春のピンク、夏のサントーン、秋のアースメタリック、冬のシルバーと、季節ごとに異なる美しさを楽しめる4色展開です。

さらに、コレクションに合わせたシューズもメイド・トゥ・オーダーで展開され、トータルコーディネートも可能。自分だけのスタイルを完成させる楽しみも広がります♪

心を動かす特別な一品を♡

JIMMY CHOOの「フロム・ザ・アトリエ」は、四季の美しさと職人技が融合した特別なコレクション。持つだけで気分を高めてくれるアートのようなバッグは、自分へのご褒美にもぴったりです。

数量限定だからこそ出会えたときの喜びもひとしお♡特別な一品で、日常に上質な彩りを添えてみてはいかがでしょうか。