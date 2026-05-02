将棋のヒューリック杯第97期棋聖戦挑戦者決定戦が5月1日、東京・千駄ヶ谷の将棋会館で行われ、服部慎一郎七段（26）が羽生善治九段（55）を破り、藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）への挑戦権を獲得した。大逆転劇で自身初のタイトル挑戦を決めた気鋭に、ファンからは祝福と歓喜の声が上がった。

【映像】グラフに注目…大逆転で挑戦権を獲得した瞬間

羽生九段のタイトル獲得100期挑戦がかかる大一番でもあった本局。振り駒で後手番となった服部七段は「雁木」に誘導し、中盤以降は力のこもったねじり合いが展開された。一時は羽生九段に大きくリードを許す苦しい展開となったが、最終盤の難解な局面から猛烈な追い上げを見せ、土壇場で大逆転。最後は鋭い寄せでレジェンドを打ち破った。

終局後のインタビューに応じた服部七段は、悲願の初挑戦について「まだ実感がわかないですが、藤井棋聖と戦えるのはすごく嬉しい」と少しはにかみながら喜びを表現。絶対王者へ挑む五番勝負に向けては「タイトル戦に出るからには盛り上げたい」と力強く抱負を語り、大舞台での熱戦を誓った。

最後まで諦めない粘り強さで掴み取った初挑戦に、対局の生中継を見守っていたABEMAの視聴者も大興奮。コメント欄には「服部さん、おめでとう」「服部初挑戦おめ！」「服部強かった」といったあたたかい祝福の言葉が次々と寄せられた。

また、圧倒的なプレッシャーと劣勢を跳ね返した大逆転劇に対し、「いや〜すごかった」「ニンニンよく粘った」「勝負は諦めたらあかんなあ」と感嘆の声が続出。「お見事。強い方がタイトルに挑む。これが正解」と堂々たる戦いぶりを称える声や、服部七段の愛称を交えた「ニンニンの着物姿楽しみ」といったコメントも上がり、目前に迫ったタイトル戦を心待ちにするファンの熱気で溢れかえっていた。

勢いに乗る服部七段が藤井棋聖に挑む注目の五番勝負は、6月4日に千葉県木更津市の「龍宮城スパホテル三日月」で幕を開ける。

（ABEMA／将棋チャンネルより）