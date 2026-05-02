西野未姫、夫・山本圭壱＆1歳長女との笑顔あふれるマタニティフォト公開「山本家の明るくて楽しい感じを表現したくて」
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（58）の妻で、元AKB48でタレントの西野未姫（27）が1日、自身のインスタグラムを更新。第2子妊娠中の西野は、夫・山本と長女・にこりちゃん（1）と家族3人で撮影された、笑顔あふれるマタニティフォトを公開した。
【写真】「みきちゃんのお腹が小さく見えます」親子3人での笑顔あふれるマタニティフォトを披露した西野未姫＆山本圭壱
西野は「家族3人でマタニティーフォトの撮影をしました このカットは山本家の明るくて楽しい感じを表現したくて、カラフルでハッピーな感じにっっ この後別パターンも載せます!!とてもいい思い出になりました」と紹介し、自身の大きなおなかをチラリとのぞかせた家族ショットを計6枚アップ。第1子であるにこりちゃん誕生時の際に夫婦2人で撮影した写真と同様に、夫・山本も西野と共にデコレーションが施された“大きな”おなかを出しているカットも披露されている。
この投稿にファンからは「最後の写真笑いました。けーさんのお腹も、みきちゃんも、同じやーんって」「ポップで明るい雰囲気が山本ファミリーにぴったり！無事に産まれますように、、！」「前のもそうだけど、芸能人で1番可愛くて素敵で笑顔溢れる写真だと思ってます」「幸せいっぱいだね にこちゃん、めっちゃ可愛い」「山本家の仲良しが凄く表現されてて、とっても素敵です」「めちゃめちゃ可愛すぎますぅ」「けいちょん幸せそう」「山本さんのお腹と並ぶと、みきちゃんのお腹が小さく見えます」「なんか感動。涙出ました。本当に素敵な写真」などのコメントが寄せられている。
西野と山本は2022年11月に結婚を発表し、24年10月ににこりちゃんが誕生。今年1月4日に第2子妊娠を報告した。
【写真】「みきちゃんのお腹が小さく見えます」親子3人での笑顔あふれるマタニティフォトを披露した西野未姫＆山本圭壱
西野は「家族3人でマタニティーフォトの撮影をしました このカットは山本家の明るくて楽しい感じを表現したくて、カラフルでハッピーな感じにっっ この後別パターンも載せます!!とてもいい思い出になりました」と紹介し、自身の大きなおなかをチラリとのぞかせた家族ショットを計6枚アップ。第1子であるにこりちゃん誕生時の際に夫婦2人で撮影した写真と同様に、夫・山本も西野と共にデコレーションが施された“大きな”おなかを出しているカットも披露されている。
西野と山本は2022年11月に結婚を発表し、24年10月ににこりちゃんが誕生。今年1月4日に第2子妊娠を報告した。