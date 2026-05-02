元HKT48松本日向、1st写真集が電子化 “本人史上最大露出”未公開カット収録の限定版も同時発売
元HKT48の松本日向の1st写真集『ちょうどいい。』の電子版が、4月28日に発売された。あわせて、未公開カットのみで構成されたデジタル限定写真集2冊も同時リリースされた。
【デジタル限定】松本日向が泡風呂にぷかぷか
松本日向は、HKT48卒業後はタレントとして活動し、現在はボートレース関連の仕事でも活躍の幅を広げている。今回電子化された『ちょうどいい。』は、2025年12月に発売された自身初の写真集で、ベトナムで撮影された“本人史上最大露出”の意欲作として話題を呼んだ1冊。
電子版の発売にあわせて登場したのが、未公開カットのみで構成されたデジタル限定作品『side-B：もっと、ちょうどいい。』と『side-B：すごく、ちょうどいい。』。いずれも写真集本編には収録されなかったカットに加え、未使用衣装も収めたボリュームのある内容となっている。
『side-B：もっと、ちょうどいい。』は朝のシーンを中心に構成され、柔らかな光の中で見せるナチュラルな表情が印象的。一方、『side-B：すごく、ちょうどいい。』は夜のシーンを軸に、大人びた雰囲気を引き出したカットが並び、それぞれ異なる魅力を堪能できる仕上がりとなっている。
初写真集の電子化に加え、未公開カットをまとめた新作の同時展開により、松本の多面的な魅力がより深く味わえるラインナップとなった。
【デジタル限定】松本日向が泡風呂にぷかぷか
松本日向は、HKT48卒業後はタレントとして活動し、現在はボートレース関連の仕事でも活躍の幅を広げている。今回電子化された『ちょうどいい。』は、2025年12月に発売された自身初の写真集で、ベトナムで撮影された“本人史上最大露出”の意欲作として話題を呼んだ1冊。
『side-B：もっと、ちょうどいい。』は朝のシーンを中心に構成され、柔らかな光の中で見せるナチュラルな表情が印象的。一方、『side-B：すごく、ちょうどいい。』は夜のシーンを軸に、大人びた雰囲気を引き出したカットが並び、それぞれ異なる魅力を堪能できる仕上がりとなっている。
初写真集の電子化に加え、未公開カットをまとめた新作の同時展開により、松本の多面的な魅力がより深く味わえるラインナップとなった。