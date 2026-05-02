リーズvsバーンリー 試合記録
【プレミアリーグ第35節】(Elland Road)
リーズ 3-1(前半1-0)バーンリー
<得点者>
[リ]アントン・シュタハ(8分)、ノア・オカフォー(52分)、ドミニク・カルバート・ルーウィン(56分)
[バ]ルーム・チャウナ(71分)
<警告>
[リ]パスカル・ストライク(27分)、ジョー・ロドン(40分)、ドミニク・カルバート・ルーウィン(48分)、イーサン・アンパドゥ(75分)
[バ]バシール・ハンフリーズ(35分)、ルーム・チャウナ(37分)、ハンニバル・メイブリ(88分)
観衆:36,265人
└リーズがバーンリー破ってプレミア残留に大きく前進!! 先発定着の田中碧は得点に絡む強烈ミドルも
リーズ 3-1(前半1-0)バーンリー
<得点者>
[リ]アントン・シュタハ(8分)、ノア・オカフォー(52分)、ドミニク・カルバート・ルーウィン(56分)
[バ]ルーム・チャウナ(71分)
<警告>
[リ]パスカル・ストライク(27分)、ジョー・ロドン(40分)、ドミニク・カルバート・ルーウィン(48分)、イーサン・アンパドゥ(75分)
[バ]バシール・ハンフリーズ(35分)、ルーム・チャウナ(37分)、ハンニバル・メイブリ(88分)
観衆:36,265人
└リーズがバーンリー破ってプレミア残留に大きく前進!! 先発定着の田中碧は得点に絡む強烈ミドルも