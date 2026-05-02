リーズがバーンリー破ってプレミア残留に大きく前進!! 先発定着の田中碧は得点に絡む強烈ミドルも
[5.1 プレミアリーグ第35節 リーズ 3-1 バーンリー]
リーズは1日、プレミアリーグ第35節で降格確定済みのバーンリーと対戦して3-1の勝利を収め、残留の安全圏とされる勝ち点43に到達した。先発に再定着したMF田中碧は72分間のプレーとなり、チームのパスワークに絡みながら3点目に繋がるシュートも放った。
先制を狙うリーズは前半8分、MFアントン・シュタハが中央右寄りで縦パスを受けると、ゴールまで距離があるところから左足一閃。グラウンダーのスピードのあるシュートがゴール右隅に突き刺さってスーパーゴールで試合を動かした。
前半16分にはシュタハが高い位置でボールを奪いきってショートカウンターに入り、MFイーサン・アンパドゥのシュートのこぼれ球を田中がミドルレンジからダイレクトシュート。これは枠を捉えられなかった。直後にはリーズのビルドアップで田中がGKカール・ダーロウからのパスを受けると、相手にプレスを受けるなかで出した横パスが相手に渡ってヒヤリとしたが、田中が自らパスカットしてカバーした。
リーズは1-0で折り返した後半7分、FWドミニク・カルバート・ルーウィンが相手のミスから右サイドへボールを持ち運ぶと、タッチライン側を向きながらインナーラップするMFジェイデン・ボーグルにヒールパスを通す。ボーグルがファーサイドへ優しい浮き球を送るとFWノア・オカフォーがダイレクトでゴール右に流し込んで大きな追加点を奪った。
さらに後半11分、田中がペナルティエリア手前右寄りから右足を振り抜くと、強烈なシュートでGKマルティン・ドゥーブラフカが大きく弾ききれなかったところにカルバート・ルーウィンが詰めて3点目。だが、同26分にMFルーム・チャウナに1点を返されてしまった。
リーズは失点直後に2枚替えを行い、田中はMFショーン・ロングスタッフとの交代で退いた。以降はスコアが動かず、リーズがリーグ戦6試合負けなしとなる勝利を掴んだ。
リーズは1日、プレミアリーグ第35節で降格確定済みのバーンリーと対戦して3-1の勝利を収め、残留の安全圏とされる勝ち点43に到達した。先発に再定着したMF田中碧は72分間のプレーとなり、チームのパスワークに絡みながら3点目に繋がるシュートも放った。
先制を狙うリーズは前半8分、MFアントン・シュタハが中央右寄りで縦パスを受けると、ゴールまで距離があるところから左足一閃。グラウンダーのスピードのあるシュートがゴール右隅に突き刺さってスーパーゴールで試合を動かした。
リーズは1-0で折り返した後半7分、FWドミニク・カルバート・ルーウィンが相手のミスから右サイドへボールを持ち運ぶと、タッチライン側を向きながらインナーラップするMFジェイデン・ボーグルにヒールパスを通す。ボーグルがファーサイドへ優しい浮き球を送るとFWノア・オカフォーがダイレクトでゴール右に流し込んで大きな追加点を奪った。
さらに後半11分、田中がペナルティエリア手前右寄りから右足を振り抜くと、強烈なシュートでGKマルティン・ドゥーブラフカが大きく弾ききれなかったところにカルバート・ルーウィンが詰めて3点目。だが、同26分にMFルーム・チャウナに1点を返されてしまった。
リーズは失点直後に2枚替えを行い、田中はMFショーン・ロングスタッフとの交代で退いた。以降はスコアが動かず、リーズがリーグ戦6試合負けなしとなる勝利を掴んだ。