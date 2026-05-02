アメリカ・ニューヨークの国連本部で開かれているNPT（＝核拡散防止条約）の再検討会議で1日、被爆者らが核廃絶を訴えました。「原爆は人間と共存できない」と強調しました。

日本被団協・濱住治郎事務局長

「80年前の原爆投下は今も被爆者のからだ、くらし、こころに影響を与えています。原爆は人間と共存できない、悪魔の兵器です」

NPT再検討会議で1日、胎内被爆者で日本被団協の濱住治郎事務局長が演説しました。

濱住さんは「被爆者は人間として死ぬことも、生きることもできなかった」と訴え、「核兵器も戦争もない世界に向け、ともに力を尽くそう」と呼びかけました。

日本被団協・濱住治郎事務局長

「（最終文書が）二度にわたって合意ができていない。本当に危機感を持って、各国がそこにどう向き合ってもらえるのか意識しながら自分も話がしたかった」

また、被爆地から広島県の横田美香知事と長崎県の馬場裕子副知事が県の代表として初めて演説を行い、横田知事は「核抑止に依存しない安全保障政策が必要だ」と強調しました。

さらに、広島・長崎の両市長も演説し、核兵器廃絶の重要性を訴えました。