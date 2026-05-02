◇プロ野球セ・リーグ 巨人 5-3 阪神（1日、甲子園球場）

序盤につくったリードを守り切り、敵地での阪神戦初戦を制した巨人。試合後のヒーローインタビューには、高梨雄平投手が登場しました。

昨季からのコンディション不良が響き、開幕から出遅れていた高梨投手。それでもこの日、今季初昇格を迎えました。昇格初日から起用された場面は、2点リードで迎えた8回の1アウト2、3塁のピンチ。ここまでデビューから10試合連続で無失点の好投を続けてきたルーキー・田和廉投手が招いた場面でした。

高梨投手は「とんでもないところでいくなと思いながら、リリーフカーに乗ってきました」とマウンドへ向かった思いを吐露。それでも二者連続で三振を奪う好投で、しのぎました。この好投については「もう1点もやりたくないところだったので、なんとか浅いフライなど打たせたらいいなと思いましたが、最高な結果になってよかったです」とコメント。続けて「2軍で全然三振が取れなかったので、本当によかったなって。練習をしてきた甲斐があったなと思います」とホッとした様子をのぞかせました。

春季キャンプも三軍メンバーで過ごすなど、長い期間のリハビリが続いた高梨投手。「野球人生で、したことがない長さのリハビリだったので。本当に担当してくれたトレーナーの方や連絡をくれた友人、応援してくれたファンの皆さまに、今日の1試合は皆さんのために投げようと思ってマウンドに上がったので抑えられてよかったです」と感謝の思いを口にします。

さらに敵地でも力強い声援を送るファンに「いつも(声援)聞こえています。ありがとうございます」と笑顔。「今日は1試合目なので、まだまだこれから115試合くらい、いいピッチングができるように頑張ります」と意気込みました。