俳優の中村泰仁(やすひと)がこのほど、自身のX(旧ツイッター)を更新。無期限で俳優業を休止することを発表した。



【写真】無期限活動休止を発表した中村泰仁

中村は3月31日に自身の公式サイトで4月末での活動休止を予告していた。理由については「病気や怪我、結婚といった私生活の変化によるものではありません」と明言している。ただ「本来であれば詳細を説明すべきところ、今後の活動については秘密保持契約の都合上、詳しくお話しすることが叶いません。どうか温かく見守っていただけますと幸いです」と詳細については契約上の問題で公表できないことを明かしていた。



4月30日に公開した文書で、中村は「本日をもちまして、俳優活動を無期限休止とさせていただきます」と予告通りの活動休止を発表。関係者やファンに向けて感謝を述べ、「これまでの経験を糧に、新たな場所で精進してまいります」と今後について知らせた。インスタグラムでは「契約の都合上、今後のSNSの更新についてはまだ未定ですが、可能であれば動かしたいと考えております」と記している。



中村は舞台を中心に活躍。ミュージカル「刀剣乱舞」(陸奥一蓮アンダー役)や舞台「桃源暗鬼」(並木度馨役)などに出演していた。



（よろず～ニュース編集部）