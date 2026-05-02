イランが戦闘終結に向けたアメリカとの協議をめぐり、新たな案を提示しました。一方、アメリカのトランプ大統領は1日、イランの新たな提案に不満を示しました。

イラン国営通信によりますと、イランは先月30日、アメリカとの最新の交渉案を仲介国のパキスタンに提示しました。アラグチ外相は1日、「アメリカが過剰な要求や威嚇的な発言、挑発的な行動を改めるならば、イランは外交努力を行う用意がある」と述べました。

トランプ大統領

「イランは合意したがっているが、私は違う。提案には満足していない。イランは私が同意できないことを提案している」

トランプ大統領は1日、イランの新たな提案に同意はできないとした上で、軍事攻撃の再開について、「やりたくないが、選択肢の1つだ」と述べ圧力をかけました。また、イランとの電話協議を継続していることを明らかにし、「彼らは進展を見せているが合意に至るかは不透明だ」と述べました。

一方、アメリカの「戦争権限法」は、議会の承認がない場合、60日以内に軍を撤収するよう定めていて、イランへの軍事作戦は1日に期限を迎えます。

トランプ氏はこの法律について「憲法に違反している」と主張した上で、過去の政権も規定を順守しておらず、議会の承認を得る必要はないと強調しました。