「通過に最大3時間」「最大40km超え」も！ いよいよ始まるGW地獄の渋滞 きょう下り線ピーク【5月2日の渋滞予測】
下りでは40kmを超える渋滞も
2026年のゴールデンウイーク後半開始となる5月2日は、主な高速道路で激しい渋滞が予測されています。40kmを超える区間もあり、いわゆる“帰省ラッシュ”が始まる下り線の渋滞ピークを迎えます。NEXCO各社が発表している主な区間のうち、おおむね20km以上の激しい渋滞は次のとおりです。
●東北道
・下り羽生PA付近：5時〜14時に最大40km
・下り矢板北PA付近：6時〜18時に最大35km
●関越道
・下り高坂SA付近：5時〜16時に最大30km
・下り藤岡JCT付近：5時〜15時に最大25km
●中央道
・下り相模湖IC付近：4時〜16時に最大45km
・上り屏風山PA付近：10時〜14時に最大20km
●東京湾アクアライン
・下りアクアトンネル付近：6時〜17時に最大18km
●東名高速
・下り秦野中井IC付近：6時〜14時に最大20km
・下り綾瀬スマートIC付近：5時〜14時に最大20km
・上り岡崎IC付近：8時〜13時に最大30km
●新東名高速
・下り岡崎東IC付近：9時〜14時に最大20km
●名神高速
・上り大津IC付近：6時〜16時に最大30km
●神戸淡路鳴門道
・下り仁井TN付近：7時〜15時に最大20km
●九州道
・下り筑紫野IC付近：6時〜14時に最大35km
・下り山川PA付近：7時〜15時に最大30km
このうち、通過に最も時間がかかるのは、東京湾アクアラインのアクアトンネルを先頭とする渋滞です。首都高湾岸線の西行き大井JCT付近まで、東行き大黒JCT付近まで、首都高川崎線殿町入口まで3方向に延び、特に湾岸線西行きからの通過には最大3時間5分かかる予想です。
湾岸線はマヒするため、首都高速道路は羽田空港の利用者に対し、並行する1号羽田線の空港西出口を利用するよう呼びかけています。