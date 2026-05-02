下りでは40kmを超える渋滞も

2026年のゴールデンウイーク後半開始となる5月2日は、主な高速道路で激しい渋滞が予測されています。40kmを超える区間もあり、いわゆる“帰省ラッシュ”が始まる下り線の渋滞ピークを迎えます。NEXCO各社が発表している主な区間のうち、おおむね20km以上の激しい渋滞は次のとおりです。

【下りの渋滞がピーク】5月2日の主な渋滞予測を見る（画像）

●東北道

・下り羽生PA付近：5時〜14時に最大40km

・下り矢板北PA付近：6時〜18時に最大35km

●関越道

・下り高坂SA付近：5時〜16時に最大30km

・下り藤岡JCT付近：5時〜15時に最大25km

●中央道

・下り相模湖IC付近：4時〜16時に最大45km

・上り屏風山PA付近：10時〜14時に最大20km

●東京湾アクアライン

・下りアクアトンネル付近：6時〜17時に最大18km

●東名高速

・下り秦野中井IC付近：6時〜14時に最大20km

・下り綾瀬スマートIC付近：5時〜14時に最大20km

・上り岡崎IC付近：8時〜13時に最大30km

●新東名高速

・下り岡崎東IC付近：9時〜14時に最大20km

●名神高速

・上り大津IC付近：6時〜16時に最大30km

●神戸淡路鳴門道

・下り仁井TN付近：7時〜15時に最大20km

●九州道

・下り筑紫野IC付近：6時〜14時に最大35km

・下り山川PA付近：7時〜15時に最大30km

このうち、通過に最も時間がかかるのは、東京湾アクアラインのアクアトンネルを先頭とする渋滞です。首都高湾岸線の西行き大井JCT付近まで、東行き大黒JCT付近まで、首都高川崎線殿町入口まで3方向に延び、特に湾岸線西行きからの通過には最大3時間5分かかる予想です。

湾岸線はマヒするため、首都高速道路は羽田空港の利用者に対し、並行する1号羽田線の空港西出口を利用するよう呼びかけています。