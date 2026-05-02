ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケートペアで、日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木村龍一ペアの引退会見が4月28日に行われた。三浦が笑顔で「泣かないで、泣かないで」と木原に呼びかけて始まったこの会見。

【写真】目を見合わせる「りくりゅう」

臨床心理士の岡村美奈さんが、泣いたり笑ったりと忙しくも微笑ましい2人の様子から、互いへの感情について分析する。

冷めることがない信頼で結ばれた感情

登壇直後、花束を受け取ったときに、すでに目をパチパチさせ涙目だった木原選手は、席に着くとすぐハンカチをポケットから取り出し、テーブルの上に置いた。涙をこらえきれないと思い、溢れる涙を拭く準備をしていた。

冒頭から涙を流したことについて聞かれた木原選手は、「さすがに始めから自分が泣くことはないかなと思っていた」と言うが、裏で色々な人に見送られて「スイッチが入ってしまいまして」と白状。三浦選手に「今、泣くのは早いでしょう」と言われたと明かした。三浦選手とすればその様子から彼は絶対に泣くとわかっていても、少しは堪えるだろうと思っただろうし、こんなにすぐに涙を見せるとは思わなかったに違いない。だから予想の上をいく木原選手の涙もろさに、思わず笑いだしたのだ。

木原選手がこの場で顔をあげて泣けるのも、三浦選手がその涙に笑うのも、彼ら2人に本当にやり切ったという達成感と安堵感があるからだ。

人前で木原選手が安心して泣けるのは、三浦選手がそのままの木原選手を受け止め、受け入れてくれるとわかっているからであり、五輪をオリンピックを通じて「私史上一番強くなれた」と言うとおり、三浦選手のメンタルが強くなったからだろう。また引退会見でも「私が引っ張っていく立場になってしまった」と苦笑いするほど、2人の間の主導権が木原選手から三浦選手に移ったことで、2人の関係性が微妙にが変わったからだろう。

それにしても2人の仲の良さは抜群だ。会見中も見つめ合い、頷き合い、笑い合い、自然と距離が近づく。もし恋人同士なら熱愛中にしか見えない関係が、すでに7年続いていることになる。恋愛感情なら、いつか冷めるか落ち着いてしまうものだが、信頼で結ばれた互いへの感情は冷めることがないようだ。それは2人の間に「ボンディング」とよばれる深い信頼関係や強い情緒的なつながりや絆があるからだ。

母親と赤ちゃんとの間で築かれる感情的な結びつきを指す時に使われることが多いが、さまざまな人間関係の中で生まれる心の結びつきでもある。その結びつきは長い時間をかけ、互いの関係性や関わりの積み重ねによってつくられる。具体的にはアイコンタクト、相手の話をしっかり聞いて目を見て話すという応答的な関わりや共感、ポジティブで肯定的なやりとり、共通の体験や困難の共有、質の高い時間の共有などがポイントだといわれるが、そのどれをとっても、りくりゅうの2人に当てはまっている。

顔を向け、目を見合わせて頷き合う

2人は五輪で優勝して引退しようと決めて今シーズンに臨んだ。しかし、本番のSPでまさかの5位。そのどん底で「このままでは終われない。あと4年やるか」と話し合ったことで逆に吹っ切れ、優勝を掴むことができたと明かした。その時、三浦選手が木原選手に顔を向けると、木原選手も三浦選手を見つめていた。

会見中、2人が相手の発言に首を横に振って否定することはなかった。そして、お互いに顔を向け、目を見合わせて頷き合う場面が何度も繰り返された。

たとえば、結成から今までで最も印象的だったことを聞かれたとき。

ミラノ・コルティナ五輪のショートプログラムでリフトを失敗したことについて話す木原選手は、マイクを握る指が落ち着かなく動き、閉じられた口元を歪めた。涙声になりながら「様々な方に支えて頂いて、自分は1人じゃない」と声を振り絞る隣で、三浦選手は小さく頷き続けた。

さらに、なぜ世界一に立てたのかという質問に木原選手は「能力的には本当にもっとすばらしい方が沢山いらっしゃる」と言うと一瞬、言葉を切り、確認するように三浦選手を見た。すると、三浦選手はそれに一度だけ軽く頷いた。

それまで、木原選手が話す言葉への三浦選手の反応は、何度も小さく頷くというものが多かった。ところが、このときは一回だけ、じっと聞きながら頷いた。反論ではないけれど、少し言いたいことがある。それを見て察したのだろう「と、思うんですけど」と続け、「自分たちでメニューを決めて、それを継続できる能力が優れていた」と「りくりゅう」のすばらしさについて加えた。

相手の方を向いたとき、相手も自分をみていてくれる

最後の質問で、現役生活を一言で表すとどんな言葉になるかと問われたとき、三浦選手は人差し指を顎の下につけ考え込むような仕草を見せた。指を顎の下につけたのは、一言では言い尽くせないからだろう。考えた末に「努力」という言葉をあげ、話しながら木原選手と顔を見合わせた。

次に木原選手が回答しようとマイクを握ると、笑いながら三浦選手は「同じ？同じ？」と話しかけた。そして「同じになってしまうんですけど」と話し始めた木原選手も「努力」という言葉で現役生活を表した。

自分のためだけでなく、お互いがお互いのために努力してきたという2人。自分が相手の方を向いたとき、相手も自分を見ていてくれるという事実と感覚は、信頼感の土台になったはずだ。

「これまでの時間は私たちにとって宝物」という三浦選手と「一切の後悔を残すことなく引退することができました」と語った木原選手。涙で始まった会見を晴れやかな笑顔で終えた。この先、立場が変わったとしても、このペアが続く限り、信頼という絆で結ばれている2人を見ていたい。