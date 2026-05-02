【連休に推奨】「なぜか毎日が苦しい」全男性が読むべき１冊。生きづらさの正体は”ケア”にあった

男性を覆う生きづらさの正体とは

新年度がスタートし、新たな人間関係も始まって、「職場の人間関係に正解が見えない」「良き夫・父でありたいのに空回りする」「ふとした瞬間に孤独を感じる」……。そんな行き場のないモヤモヤを抱えている人も多いのではないだろうか？

少しでも当てはまった方に、ぜひ連休中に読んでほしい一冊がある。

奥田祥子著『抱え込む男たち』（朝日新書）だ。

著者の奥田氏はベストセラー『男性漂流』（講談社）をはじめ、社会で生きづらさを抱えた男性について、数多くの著作を上梓してきた。

本書は「ケア」というこれまで男性が女性に任せて蔑ろにしてきたさまざまな事柄をキーワードにして、男性を覆う生きづらさの正体を解き明かす。

奥田は本書の冒頭で「ケア」についてこう語っている。

「相手が必要としている育児や介護などの身体的、また気遣いや思いやりといった情緒的、双方のケアのニーズを満たす行為、対応が「ケアする」ということである」

これまでこうした役割を、家庭では母や妻として、社会では看護や保育、介護などの職場で女性が多く担ってきたこともあり、男性にはあまり見慣れないものとなっている。

しかし、これまでは「男性は仕事をしていれば良い」と言う過去の社会通念によってたまたま顧みられなくて済んだだけで、実際に職場や家庭で円滑なコミュニケーションを行う上で、この「ケア」という行為はとても重要なのである。

圧巻なのは、そのデータの蓄積量

そこで本書では、取材された生きづらさを抱える男たちの各エピソードを、ケアという概念から、何が足りなかったか、あるいはケアの気づきによって何を得ることができたか、を読者に向けて丁寧に解きほぐし、解説する。

圧巻なのは、そのデータの蓄積量だ。

著者の奥田は、これまで1500人にわたる男性たちへ、20年以上にわたる定点観測を行ってきた。彼らは世代も職業も生きてきたバックグラウンドも違う。奥田は、そんな男たちに、就職から結婚、出世争い、家庭の不和や離婚、親の介護、定年退職とそれ以降の人生まで、優しく時に冷徹な眼差しで寄り添い続けてきた。

いくつかの実例をあげると…

・マッチングアプリで婚活をするも、稼ぎが少なく女性との会話も下手で、全く選ばれずに自信をなくした30代男性

・家庭で良き父を演じようとするあまり、子供に虐待をして妻子と別居をされてしまった40代男性

・介護休業から介護離職を余儀なくされ、老いた母と孤独な世界に追い込まれた60代男性

などなど、これらはほんの一部だ。

こうした著者ならではの、豊かで厚みのある実例一つ一つが、挫折と再生を繰り返す人間ドラマともいうべき濃度を持っており、読むものを思わず引き込む。

ハラスメントの被害者が加害者に転じてしまう

とりわけ印象的だったのは、過去にハラスメントを受けたにもかかわらず、自分が出世するに従って加害者側に回ってしまった男のエピソードだ。

なぜ、かつての被害者が加害者に転じてしまうのか。奥田氏は、男性特有の価値観が「ケア」を拒絶している現状を厳しく指摘する。

「（前略）男性は感情よりも問題解決や原因究明を重視し、権力や競争に価値を求めるため、命令する上司とそれに従う部下の関係性を自明の理と捉える傾向にあるといえるだろう。

ケアを実践するうえで非常に重要な感情、共感などの要素をないがしろにし、権力や競争を重視するという男性に特徴的な価値観が、男性自身がケア力を育むことを阻んでいるともいえる」

リアルなエピソードの数々に、正直、読んでいて辛い気持ちになることも多い。

だが、取材相手に対してまさにケアの気持ちを持ち、相手の言葉だけでなく身体動作やその奥に秘められた思いに向き合う著者のまなざしによって描かれたエピソードを読むと、苦しみ、もがきながらも、自らの人生に長い時間をかけて向き合う男たちの姿が、そのまま読者への励ましに変わっていることに気付かされることだろう。

職場や家庭、人生に息苦しさを感じた人は、周囲や世の中を呪う前にぜひ本書を読み、「ケア」の意味を知って欲しい。きっと、自分と周囲に対して、今よりも暖かく接することができるようになるだろうから。

この本が、生きづらさを抱える男たちのケアになることを望むばかりである。

（もっと読む→【全国赤字ワースト病院ランキング100】病院が大赤字で「突然死」し始めた…急患を「受け入れ停止」「門前払い」の恐るべき実態）

60歳を過ぎると「いつも不機嫌な人」と「いつも上機嫌な人」に分かれていく…その「決定的な違い」