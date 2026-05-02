ダウン症のある娘がもうすぐ「18歳」。出産時心中すら考えた母親が”娘が大人になるまで”に大切にしてきたこと

「何もしたくない、誰にも会いたくない。私の人生、これで終わった」

18年前、2008年にダウン症のある娘を出産したフリーアナウンサーの長谷部真奈見さんは、現実を受け入れることができず、自死を考えるほど思いつめた時期もあったという。

「大好きな娘になぜあんな思いを抱いてしまったのだろう……」――本来であれば封印したい過去の自分の思いと覚悟を持って向き合い、ありのままの思いを赤裸々に綴った本連載『私が「母」になるまで』が大きな反響を呼んでいる。

娘さんは現在17歳になり、2024年からハワイの公立高校の通常クラスに留学中だ。今回はもうすぐ18歳を迎え、「成人」と呼ばれる年齢（留学中のアメリカ・ハワイ州も同様）を迎えることから、ダウン症のある娘さんと歩んで来た子育ての道のりとこれからについて綴っていただきました。

※正式名はダウン症候群。染色体の突然変異によって起こり、通常、21番目の染色体が1本多くなっていることから「21トリソミー」とも呼ばれる。筋肉の緊張度が低く、多くの場合、知的な発達に遅れがある。心疾患などを伴うことも多いが、医療や療育、教育が進み、最近ではほとんどの人が普通に学校生活や社会生活を送っている（参考：日本ダウン症協会 ）。

以下より、長谷部さんの寄稿です。

娘はもうすぐ18歳になります

現在、ハワイの高校に留学中の娘ですが、日本の高校に通っていれば、この春、高校3年生になる年で、そろそろ卒業後の進路が決まる大切な時期といえます。

娘が生まれてまもなく、医師からダウン症があると告げられたとき、私はほとんどダウン症について知識がありませんでした。現実に戸惑うばかりで、娘が成長していく将来の姿を思い描くことができず、私自身の将来も予測不可能になってしまい、深い闇の中に迷い込み、自分を見失ってしまっていました。

混乱の中にいたあのときから、まもなく18年……。

まさか今、娘とハワイで生活をしているなんてことは想像すらしていませんでした。ダウン症がわかった当時は身体が弱く、泣き声さえ弱々しく、小さな手で私の指をぎゅっと握っていた娘が、今では少しずつ英語も話せるようになり、大好きなダンスを楽しみ、自分の足でしっかりと前に進んでいます。

今でこそ、想定内の人生より想定外の人生の方が楽しいと思えるに至りましたが、あのころの私はとても未熟で、自分が思い描いていた既定路線から外れることを恐れる母親でした。子育ても、こうしなければ、こう育てたい、という固定観念が拭えず、発達が一般的な成長基準からどんどん外れていく娘のことが不安で心配で、この先どう育てていったら良いのだろうかと悩み続ける日々だったのです。

思いを伝えることが苦手な娘の気持ち

そうして、悩みに悩んだ末、私の中で辿り着いたのが、地域社会の中で、同年代の子どもたちと共に学び、ともに成長していってほしいという子育ての指針でした。

0歳から６年間通った保育園で、娘は周囲の大人や療育センターよりも、保育園のお友だちからさまざまなことを学び、習得していきました。同年代の子どもたちの中で多くの刺激を受け、たくさんのことができるようになったのです。

例えば、親が新しいことを経験させようとしても、娘は「初めて」が苦手で怖がってなかなかチャレンジしようとしませんでした。ところが、同級クラスのお友だちがチャレンジしているのを見ると、「それなら私も！」と自ら進んでトライすることが本当に多くあったのです。

こうした経験から、私は娘には、これからも地域社会の中で、同年代の子どもたちと共に学び、共に成長していってほしいという子育ての指針にたどり着きました。そんなわけで、地域の保育園、そして、小学校、中学校への進学を選びました。

小学校では、特別支援学級に在籍しながらも、低学年のころは学校の先生に相談し、給食の時間など通常学級で過ごす時間も作っていただき、どんな環境が娘にとって居心地よく学べるのか、どうやったら最も娘が成長できるだろうかと常々考え、娘の様子を観察しながら、模索してきました。

そんな中、あのころとても難しいと感じていたのは、娘がどう思っているのか、本音を理解することでした。知的発達がゆっくりである娘は、私が「何がしたい？」「どっちがいい？」「どっちが楽しい？」と聞いてもなかなか自分の言葉で伝えることをしません。このプロセスが親子間でスムーズに行えるようになるには時間がかかりました。つまり、小学校中学年くらいまでは、本人の表情や行動などの様子をよく見ながら、親である私と夫の価値観で選択や判断せざるを得なかったことが多くありました。

子どもの「好き」や「幸せ」を親の価値観で勝手に決めてしまってはいけない。私も夫も常にそれを頭に置いていました。でも、娘に丁寧に聞いても返事がなく、あってもどう捉えていいのかわからないことも……。そんなとき、親の価値観に当てはめたら、親の自己満足になってしまうと悩みながら、やむを得ず選択することもあり、さまざまな葛藤と試行錯誤がありました。

今、娘が通っているハワイの高校では毎年、IEP（個別教育計画）のために事前にさまざまなアセスメント（評価・査定）が行われます。例えば、いろいろな物や職業が描かれている絵を見せて、気になるもの、好きなものなど、本人が興味を示すものを定期的に観測していくという方法があります。同じことを、年に1回ずつ繰り返し行うことによって、本人が本当に好きなことや、興味があることを、知ることができるというもので、なるほどと思いました。

ようやく、娘が小学校高学年になるころ、少しずつ自分の言葉で自分の意思を伝えてくれるようになりました。そこからは、娘と卒業後の中学や高校、将来について話し合うようになっていきました。

コロナ禍に海外とオンラインで繋がった

そんな矢先、コロナ禍を迎えたのです。誰もが混乱し、不安が募った時期ですが、娘も自宅で過ごす時間が大半になりました。せっかくひとり登下校に慣れ、私が付き添わずともバスに乗って出掛けられるようになっていたので、「娘の成長が後戻りしてしまうのでは……」という焦りや心配がありました。

自宅時間で何ができるか、娘と話し合って何か新しいことに挑戦してみようと始めたのが、オンラインの英会話レッスンでした。

そのころは海外渡航が制限されていたので、大手旅行会社が企画した海外へ行ったつもりになれるオンライン海外ツアーに参加してみたり、外国の同年代のお友だちや海外に住んでいるお友だちとオンラインで話をしているうちに、外国での暮らしや子育てについて、話を聞く機会も増えていきました。

結果的にコロナ禍のステイホームの期間は、一度立ち止まって娘とじっくりこの先の進路について考える良い機会になったのです。その後、コロナ禍が明け、渡航制限も解かれ、娘は2022年の夏休みにハワイへお試し留学をしたことは以前記事に書かせていただきました。

約1ヵ月半、ハワイのサマースクールに通った娘は、スマホの翻訳機能や、メッセージアプリを使いながら友だちに話しかけ、毎日とても楽しそうに過ごしていて、その姿は本当に予想・期待していた以上のものでした。同年代の子どもたちとともに学び、どんどん娘の世界も視野も広がっていることに私自身もワクワクし、可能性を感じていました。

やはり、障がいのある子だけの中で分けられて学ぶ環境よりも、みんなが一緒に学び、育つ環境の方が、娘にとっては良いなと私の中である程度の確信が持てたため、娘と相談した上で、ハワイへの本留学を決断しました。

ハワイ留学のことをお話しすると、もともとあったプランであったのだろうと思われることが多いのですが、そんなことはありません。サマースクールの経験で、ポジティブな側面を実感しながらも、良いことばかりではないこと、言葉も文化も習慣も異なる国へ留学するということのリスクについては、本当に何度も繰り返し、長い時間をかけて家族で話し合いました。

驚きの連続だった「インクルーシブ教育」

その結果、娘が中学を卒業した2024年からハワイへ移住し、現地の高校に入学しました。でも、実際に入学してみると想像していたとおりではなかったことも多く、戸惑いもありました。

中でも、「インクルーシブ教育」に対しては驚くことが何度もありました。インクルーシブ教育とは、障がい、国籍、性別などにかかわらず、すべての子どもが同じ環境でともに学べる教育を意味しています。アメリカの学校ではインクルーシブ教育が進んでいると入学するまでは思っていました。ですが、少なくともハワイでは、ほぼすべての公立高校に、日本の特別支援学級と同じような少人数で編成される障がいのある生徒だけのスペシャルニーズ（特別支援）クラスがあったのです。

最初は「あれ？ インクルーシブではないの？ 障がいのある子もない子も同じ教室で学ぶのかと思っていたけれど、違うのかな？」と思ったものの、初年度は、娘にはダウン症があるということよりも、英語がほとんど喋れず言葉の不安があったため、スペシャルニーズ（特別支援）クラスに在籍することを選びました。選択科目の体育やダンスなどの時間だけ他の生徒と一緒に授業を受けるという形で娘の学校生活はスタートしました。

ただ、この少人数のスペシャルニーズのクラスでさえも、車椅子で登校してくる生徒や、寝たきりの子たちも一緒に同じ教室で学んでいて、確かにインクルーシブだなと感じたことを覚えています。

半年ほど経って、担任の先生やスクールカウンセラー、などIEP（個別教育計画）を策定するメンバーの方々が、普段の娘の様子をよく観察した結果から、「次年度は、レギュラークラス（通常学級）に在籍してみてはどう？」と、学校側から提案してくださったことでした。日本ではまずないことなので驚きましたが、娘が自分の意思で選べる“選択肢”と“チャンス”をくださり、感謝の気持ちでいっぱいでした。特別支援クラスと、レギュラークラスのどちらを選んでも良いし、ダメならまた戻ることもできる、そんな選択肢があるということは娘にとって大事なことでした。娘は「いろいろな違うクラスに行ってみたい」と、自らの言葉で、レギュラークラスで学びたいという意思表示をしました。

このとき私はハッとしました。小学校、中学校とこれまで、就学相談でも支援学級と判定されたし、親としても「安心だから」という理由から、特別支援学級を選択してきましたが、果たして本当に娘本人の意向が反映されていたのだろうか、と。もしかしたら以前から「いろいろな違うクラスに行ってみたい」と思っていたのではないだろうか、と考えてしまったのです。

でも、小学校でも中学校でも日本の特別支援学級で素晴らしい先生方に恵まれたお陰でここまで成長することができきました。適切な個別支援が受けられる日本の教育環境は娘の成長過程において必要で大事だったと思います。

大切なのは「選択」と「チャンス」があること

アメリカの高校では、「挑戦できる選択肢」がある一方で、「いつでも戻れるという環境」も用意されていたことが、娘のさらなる成長を後押したのは確かです。娘は本人の希望により、1時間目から7時間目まですべてをレギュラークラスで学ぶのではなく、1時間目だけはスペシャルニーズのクラスを選び、いつでも戻れる、安心できる場所を残した上で挑戦することができました。

いくらチャレンジできる環境があっても、もし特別な支援が必要な生徒が、レギュラークラスで、適切な配慮を受けられないまま授業を受けていたのでは、「自分だけできない」という劣等感が募ってしまう可能性もあり、自尊心も失いかねません。

こうしたハワイでの経験から、必ずしも皆が同じ教室で、同じことを学ぶ＝インクルーシブ教育ではないと私は学びました。

むしろ、時には少人数の特別支援クラスで学ぶこともできる、でも常にではなく、選択科目などレギュラークラスで同じように学べる、こうした選択肢があるということこそが、実現可能で持続可能なインクルーシブ教育の形なのかもしれません。必要なのはフルインクルーシブではなく、 “選択肢”と“チャンス”が用意されていることなのではないだろうかと思うに至りました。

◇後編『もうすぐ「成人」なダウン症のある娘と母親がアメリカのバスケ試合で体感した「インクルーシブ」の本当の意味』では、ハワイでのインクルーシブ教育のあり方について、改めて考えさせられた高校対応のバスケートボール大会でのエピソードをお伝えする。

【後編】もうすぐ「成人」なダウン症のある娘と母親がアメリカのバスケ試合で体感した「インクルーシブ」の本当の意味