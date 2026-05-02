石の産地である岡山県笠岡市で、その石をPRしようと新たなアート作品が完成しました。手がけたのは、アメリカの彫刻家と地元の企業。異色のコラボレーションでどのような作品が生み出されたのでしょうか？

【写真を見る】アメリカの彫刻家が石の街・笠岡で巨大なオブジェを制作 地元の石材会社とのコラボで石の魅力を発信【岡山】

石の新たな魅力を発信し石の可能性を広げたい

黙々と石を削るのはアメリカ在住の彫刻家、ジェシー・サリスベリーさんです。

今年の1月中旬から2か月間、笠岡市に滞在しながらオブジェを制作してきました。

（ジェシー・サリスベリーさん）

「すでに3つくらい出来て、今4，5（個め）を手仕事している。こういう形にして、5つの石からこのパーツを全部作って、最後に組み立てるときに一つの形になる」

作るのは、5つのパーツを組み合わせた、3.5メートル四方の巨大なオブジェ。

日本有数の石の産地・北木島を有する笠岡市で、墓石などを製造し全国に卸す鳴本石材が石の魅力を発信しようと、ジェシーさんに作品の共同制作を依頼したのです。

（鳴本石材 田邊賢祐さん）

「こういった彫刻品とか芸術品っていうのは基本的には取り扱いはしていないんですけど、石の産業が国内でどんどん衰退していく中で、石の可能性、チャレンジとして。石でこんなことができるんだなというところを皆さんに見ていただければなと」

ジェシーさんは、普段、アメリカのメイン州を拠点に活動しています。スケールの大きい独創的な作品を手がけていて、2018年には、北木島でもオブジェを制作。そのような笠岡市との縁もあり、今回のプロジェクトが始動したといいます。

制作期間は約2か月。会社の機械で切り出した花崗岩を成形し、工場の入口に組み上げる計画です。

（ジェシー・サリスベリーさん）

「工場の特別な機械とか、ここの『可能性』でできるものを作っているから」

滞在中は空き家で生活 “しそわかめ”がお気に入り

工場で働く職人の力も借りながらの作業のため、円滑なコミュニケーションが欠かせません。

（ジェシー・サリスベリーさん）

「『課長』はどういう意味ですかとか、『工場長』とか。『次長』の意味が、これ。書いてある」

「本当にチームで作っている。それは素晴らしい経験です」

ジェシーさんは滞在中、会社の関係者が所有する空き家で生活してきました。

（平松咲季記者）

「きょうは何を作るんですか？」

（ジェシー・サリスベリーさん）

「『残り物パスタ』。日本のパスタはおいしいよ。多国籍料理みたいで。（アメリカと）ちょっと材料も違うし、やり方もちょっと違う」

アメリカの自宅でも、家族に手料理を振る舞っているというだけあって、自炊はお手の物。日本の食材にも親しみがあるようです。

（ジェシー・サリスベリーさん）

「しそわかめ。いつもごはんとかにつけるけど、私はトッピングでパスタにもつける」

日本の食に詳しく日本語も流暢なジェシーさん。それもそのはず、高校生のときに初来日して以降、アメリカと日本を行き来しながら、陶芸や彫刻を学んできたのです。

（ジェシー・サリスベリーさん）

「日本にいる間は備前焼と出会って、備前焼を勉強していた。その時から岡山にも来たりして」

「私が出会った人はみんな、結構面白いものを作ってた。それぞれと関係したらいろんな勉強ができる」

ジェシーさんは、花崗岩を使った作品づくりに興味を持ち、日本でその技術を習得しました。しかし、大きな作品を制作できる環境が少なく、拠点はアメリカに置くことに。現在はアメリカで、花崗岩の魅力を広めようとアーティスト活動を続けているといいます。

（ジェシー・サリスベリーさん）

「花崗岩には温かさがあると思う。色もあるし、なんか地球の中で溶けたものが固まった…息があるんだよね」

「（今回）こういう石の街で石の作品を作れるのもすごくいい」

瀬戸内海の波を連想させる強大な作品がついに

石の街・笠岡で挑む、オブジェの制作です。

あえて粗く削っているというその表面は、波や風を表現しているといいます。

（ジェシー・サリスベリーさん）

「全体的なきれいな形の中に、筋があるような割れ肌を出したい。石の割れ肌で、自然さを出したい」

思い描いた形になるよう、それぞれのパーツを細部まで丁寧に仕上げていきます。最後は、できた5つのパーツの組み上げ作業。

1つ約1.5トンの石をクレーンで吊り上げ、工場の入口に設置していきます。

ここでも、工場の仲間たちの協力が不可欠。声を掛け合いタイミングを合わせます。

（ジェシー・サリスベリーさん）

「一回降ろしてみて」

「いい？ジェシー、降ろすよ～」

（ジェシー・サリスベリーさん）

「はい～」

石を隙間なく設置するため、5人体制で最後まで微調整が続けられました。

そして、先月（3月）9日。2か月の制作期間を経てオブジェが完成しました。タイトルは、「Wind Castle」（ウィンド・キャッスル）。

風を感じる曲線的なフォルムと、瀬戸内海の波を連想させるデザイン、そして、石垣を模した構造が特徴だといいます。

（ジェシー・サリスベリーさん）

「北木島や瀬戸内海（の石）は城の石垣の歴史があるし、波とか風とかがあるから。そういうコンセプトを全部一つのものに入れたかった。大体そんな感じ」

「みなさん、いろいろ手伝ってもらって本当にありがとうございました」

その場所に溶け込む石のアートを作り続けたい

ジェシーさんの独創性と企業の力、そして、地域の魅力が合わさってできた作品です。笠岡での経験は、ジェシーさんにとってもかけがえのないものになったようです。

（ジェシー・サリスベリーさん）

「石は重いでしょ。やっぱり重さでフィーリングも重くなる。『石で作ったら動かせない』とか『置く場所がないから作りたくない』とか。でも今回こういうチームがあったら日本でも作れるなと自信がつきました」

ジェシーさんは、今回知り合った仲間の力も借りながら、今後、日本での制作にも挑戦していきたいと意気込みます。目指すのは、石の街に溶け込むアートを作ること。

（ジェシー・サリスベリーさん）

「やっぱり街に関係できるものが次のステップですね。みんなの生活に入れるようなものを作れたらいいなと思う」