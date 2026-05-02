金子駆大「69」で12位浮上、星野陸也30位 桂川有人は「77」で予選落ち
＜ターキッシュ・エアラインズオープン 2日目◇1日◇ナショナルGC（トルコ）◇7287ヤード・パー72＞トルコで行われるDPワールド（欧州男子）ツアーは、第2ラウンドが終了した。
【写真】桂川との結婚が判明した小祝さくら
日本勢は3人が出場。63位から出た昨年の日本ツアー賞金王・金子駆大は5バーディ・2ボギーの「69」とスコアを伸ばし、トータル3アンダー・12位タイに浮上した。同じく63位タイだった星野陸也も「71」でトータル1アンダー・30位タイに順位を上げた。22位タイで滑り出した桂川有人は2バーディ・3ボギー・2ダブルボギーの「77」を叩き、トータル3オーバーで予選落ちとなった。グレゴリオ・デレオ（イタリア）がトータル7アンダーで単独首位。トータル6アンダー・2位タイにジェンス・ダントルプ（スウェーデン）、アレハンドロ・デル・レイ（スペイン）らが続く。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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