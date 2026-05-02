友利新、時を止めた？衝撃の“免許証写真” 5年前との比較ショットに反響「どっちがビフォー？」「お若くなってませんか？」

友利新、時を止めた？衝撃の“免許証写真” 5年前との比較ショットに反響「どっちがビフォー？」「お若くなってませんか？」