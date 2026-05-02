実は『竹取物語』も評価対象？ 世界遺産となった富士山が評価された「本当の理由」とは【眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話】

なぜ世界遺産になった？ 富士山が評価された本当の理由

富士山は日本人の心の原点

富士山は2013年6月にユネスコ（国際連合教育科学文化機関）の世界文化遺産に登録されました。

世界遺産とは、人類にとって貴重な宝物であり、未来へ引き継がれるべき普遍的な価値をもつ建造物や遺跡、自然環境などのことです。ユネスコ世界遺産条約に基づき、文化遺産、自然遺産、複合遺産がありますが、富士山は文化遺産に登録されました。

富士山の正式な登録名は「富士山―信仰の対象と芸術の源泉」。古くから日本人の信仰の対象であり続けていることや、絵画や文学を中心とした芸術文化に強い影響を与えてきたことが認められたのです。

富士山にまつわる神話や伝説は多く存在し、古代の人々は富士山そのものを神として崇めていました。江戸時代には富士山信仰が活発になり、各地から集まって富士山を登拝する「富士講」が結成されました。

芸術面においては、たとえば葛飾北斎や歌川広重など江戸時代に活躍した画家たちが富士山を題材にした絵を多く残し、現代でもさまざまな象徴として用いられます。

登録されたのは富士山と、その周辺を含む25の資産で、神社や富士五湖、忍野八海、三保松原や白糸ノ滝なども指定されています。

世界遺産登録された25の構成資産

①富士山域【静岡県・山梨県】

山頂の信仰遺跡群／富士宮口登山道／御殿場口登山道／須走口登山道／吉田口登山道／北口本宮冨士浅間神社／西湖／精進湖／本栖湖

②富士山本宮浅間大社【静岡県富士宮市】

③山宮浅間神社【静岡県富士宮市】

④村山浅間神社【静岡県富士宮市】

⑤須山浅間神社【静岡県裾野市】

⑥富士浅間神社【静岡県小山町】

⑦河口浅間神社【山梨県富士河口湖町】

⑧富士御室浅間神社【山梨県富士河口湖町】

⑨御師住宅（旧外川家住宅）【山梨県富士吉田市】

⑩御師住宅（小佐野家住宅）【山梨県富士吉田市】

⑪山中湖【山梨県山中湖村】

⑫河口湖【山梨県富士河口湖町】

⑬忍野八海（出口池）【山梨県忍野村】

⑭忍野八海（お釜池）【山梨県忍野村】

⑮忍野八海（底抜池）【山梨県忍野村】

⑯忍野八海（銚子池）【山梨県忍野村】

⑰忍野八海（湧池）【山梨県忍野村】

⑱忍野八海（濁池）【山梨県忍野村】

⑲忍野八海（鏡池）【山梨県忍野村】

⑳忍野八海（菖蒲池）【山梨県忍野村】

㉑船津胎内樹型【山梨県富士河口湖町】

㉒吉田胎内樹型【山梨県富士吉田市】

㉓人穴富士講遺跡【静岡県富士宮市】

㉔白糸ノ滝【静岡県富士宮市】

㉕三保松原【静岡県静岡市】

修験道や富士講など、古来信仰の対象であり、浮世絵などの絵画や『竹取物語』などの物語、そして『万葉集』などの歌の題材でもあった富士山。日本人の精神に深く根付いていたことが認められたため、富士山体のほか、登山道や周辺の神社、富士五湖、忍野八海など25の構成資産を含めて世界遺産と定められています。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話』監修：富士学会

【監修者情報】

富士学会

富士山と、その関連地域を対象として、自然科学から芸術、歴史、宗教の人文科学までを広く網羅し、富士山にちなんだ教育や、噴火を想定した防災など、総合的な領域の研究を進めている。富士山の本質と全体像の探求、関連地域の環境保全、防災、活性化などを目的として、学術大会・討論会・講習会などの開催、会誌・図書などの出版、関連教育・文化活動への協力と支援などをおこなっている。事務局は東京の日本大学文理学部地理学教室に置かれている。