eスポーツチーム『VARREL』への電撃加入が1日に発表されたプロフィギュアスケーターの宇野昌磨さん（28）。加入の裏話をはじめ、ゲームの魅力などについてインタビューしました。

■電撃加入 相談相手はチームの“先輩”

――加入にあたって誰かに相談などしましたか？

スケーターは言ってもわからないので、僕が何のゲームやってるかとかもそんなに分かってないので。それこそVARRELに所属している人たちと交流はあったので、その方たちにお話をさせていただいたりとか。いろんなご相談はした上で、大きな選択だったので自分にとって後悔はないようにっていう思いはありました。

――どういう反応が返ってきましたか？

VARRELに所属している人たちへの相談なので、驚きというよりかは本当に僕のことを考えてくれた上で「自分が最後に選択はすると思うけど」みたいな、本当にそれぞれの良さもこっちの界隈の事情とかもいろいろお話し聞かせていただいて、（相談に乗ってくれた人は）すごくいい人たちでしかないんですけど、自分のスタイルと自分の熱・やり方に合った事務所が、今選択を終えた後でも一番VARRELだったなと感じています。

■好きなゲームジャンルは“対人ゲーム”

――ゲームに夢中になるきっかけは何だったのですか？

これに関しては、きっかけはなかったです。生まれて3年、3歳の頃に物心ついて、親がやっているゲームをずっと見て、（親が）手を離した瞬間に触って。その瞬間からきょうまで理由はそこにはないです。ジャンルによってののめり込んだきっかけとかはあるんですけど。

――好きなゲームジャンルは何ですか？

対人（ゲーム）が好きですね。

■プロフィギュアスケートとゲームの両立 「両方の真剣さは絶対大事にしたい」

――プロフィギュアスケーターとしての活動とどう両立していきたいですか？

両方の真剣さは絶対大事にしたいと思っていて。僕はゲームをコンテンツとは言っていますけど、プロゲームチームっていうのは真剣勝負の人たちが本当に日々努力して結果を争う。その瞬間にすごく熱くなるし。

ゲームもスケートもどっちも熱くなるほどの真剣さが感じられる瞬間、僕はそこに飛び込みたいと思うし、自分もその場を作る側なのか、イベント・エンタメを作っていく立場になっていければなって。

【宇野昌磨さんプロフィル】

1997年12月17日生まれ。5歳でスケートをはじめ、フィギュアスケート選手として全日本選手権13年連続出場（2011年〜2023年）、五輪で2大会連続メダル獲得（2018年平昌五輪、2022年北京五輪）、日本男子初の世界選手権連覇（2022年、2023年）など数々の記録を残す。2024年5月に現役引退を発表し、現在はプロフィギュアスケーターとして活躍中。