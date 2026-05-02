JO1、”大ファン”アナウンサーに神ファンサ…握手＆ハグでタジタジに
読売テレビの音楽番組『音道楽√』（毎週金曜 深0：35〜 ※関西ローカル）の5月8日放送回に、グローバルボーイズグループ・JO1が出演する。
【画像】豆原一成にハグされる藤岡宗我アナウンサー
京セラドーム大阪での公演初日を終えたばかりのJO1が登場。番組ホストを務める藤岡宗我アナウンサーは、JO1が誕生したオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』から応援し続けるJAM（JO1の公式ファンネーム）ということもあり、初共演に緊張と興奮が隠せない様子。
そんなJO1と藤岡は「JO1クイズ対決」と題されたJO1の知識で競い、勝った方がご褒美をもらえるという企画を行うことに。リーダーの與那城奨をはじめとするJO１のメンバーたちが「僕らのことだったら負ける気はしない」と余裕を見せる中、1問目のイントロクイズで藤岡が先制、それをきっかけにJO1の負けず嫌いっぷりに火がつき、熾烈な争いが繰り広げられる。
また憧れの存在を前に緊張しっぱなしの藤岡のリアクション見たさに金城碧海、白岩瑠姫、豆原一成らが次々と握手やハグなどを仕掛け、藤岡は汗が吹き出すほどタジタジになる展開に。
藤岡がアナウンサーデビュー時からロールモデルと公言し続けてきた河野純喜との直接クイズ対決では、河野からの神ファンサも飛び出す。本人対ファン、異例のクイズ対決に勝利するのは果たして。
【画像】豆原一成にハグされる藤岡宗我アナウンサー
京セラドーム大阪での公演初日を終えたばかりのJO1が登場。番組ホストを務める藤岡宗我アナウンサーは、JO1が誕生したオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』から応援し続けるJAM（JO1の公式ファンネーム）ということもあり、初共演に緊張と興奮が隠せない様子。
また憧れの存在を前に緊張しっぱなしの藤岡のリアクション見たさに金城碧海、白岩瑠姫、豆原一成らが次々と握手やハグなどを仕掛け、藤岡は汗が吹き出すほどタジタジになる展開に。
藤岡がアナウンサーデビュー時からロールモデルと公言し続けてきた河野純喜との直接クイズ対決では、河野からの神ファンサも飛び出す。本人対ファン、異例のクイズ対決に勝利するのは果たして。