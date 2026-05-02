後藤真希、元アイドル東大生の壮大な夢を見届ける 感動に包まれた花束サプライズも
元モーニング娘。のメンバーでタレント・歌手の後藤真希が、2日放送の日本テレビ系バラエティ『1億人の大質問!? 笑ってコラえて！』（後7：56〜）にゲストとして登場。今回は「東大卒業式で熟成インタビューの旅！」「ダーツの旅」「愛をこめて花束を、の旅」の3本立てで放送する。
【番組カット】爽やかで素敵！元アイドル東大生
「東大卒業式で熟成インタビューの旅！」では、2023年に東京大学正門でインタビューをした卒業生たちに、3年後の2026年、再びインタビューを敢行するという、卒業生たちのその後を追う旅。在学中にアイドルとして活動し、7年かけて東大を卒業したという異色の経歴を持つ男性は、卒業当初Googleに就職が決まっており、「3年後には起業」「イーロン・マスクやビル・ゲイツと並んで話をしたい」と壮大な夢を語っていた。ヴァイオリンの木材を研究していたという男性は、大学院に進み、ストラディヴァリウスの研究を続けると宣言していたが、まったく予想外の道に進んでいることが明らかに…。並外れた才能を持つ彼らの進む道は一体どこにつながっているのか。
「ダーツの旅」では、岩手県岩手町を訪れた一行。小学生のかわいらしいバレンタインエピソードから、レアな人物との出会いまで、見どころ盛りだくさんの内容に仕上がっている。
さらに、いいことがあった人に花束をプレゼントし、その花束を感謝したい人に渡してもらうことで、笑顔を広める「愛をこめて花束を、の旅」も放送。今回は「RIZIN」に何度も出場しているというプロ格闘家と、女子高生が自分を支えてくれた人にサプライズで花束を渡すことに。感動の一部始終となる。
【番組カット】爽やかで素敵！元アイドル東大生
「東大卒業式で熟成インタビューの旅！」では、2023年に東京大学正門でインタビューをした卒業生たちに、3年後の2026年、再びインタビューを敢行するという、卒業生たちのその後を追う旅。在学中にアイドルとして活動し、7年かけて東大を卒業したという異色の経歴を持つ男性は、卒業当初Googleに就職が決まっており、「3年後には起業」「イーロン・マスクやビル・ゲイツと並んで話をしたい」と壮大な夢を語っていた。ヴァイオリンの木材を研究していたという男性は、大学院に進み、ストラディヴァリウスの研究を続けると宣言していたが、まったく予想外の道に進んでいることが明らかに…。並外れた才能を持つ彼らの進む道は一体どこにつながっているのか。
さらに、いいことがあった人に花束をプレゼントし、その花束を感謝したい人に渡してもらうことで、笑顔を広める「愛をこめて花束を、の旅」も放送。今回は「RIZIN」に何度も出場しているというプロ格闘家と、女子高生が自分を支えてくれた人にサプライズで花束を渡すことに。感動の一部始終となる。