たくろう、週2日労働→『M-1』優勝で仕事量“600倍”に 東京後の家賃に「ドリームやなぁ！」
お笑いコンビ・たくろう（赤木裕、きむらバンド）があす2日放送のカンテレ『おかべろ』（後2：28〜2：57 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】ダイニングバーで漫才を披露するたくろう
とあるテレビ局近くのダイニングバーを舞台に、常連客のナインティナイン・岡村隆史と店主のNON STYLE・石田明、そしてアシスタントの田中友梨奈（カンテレアナウンサー）が、有名人から“ここだけ”の話を引き出すトークバラエティー。関西地区では土曜の午後に、関東地区では日曜深夜に放送中。
『M-1』優勝から約半年が経ち、劇的変化をとげた、たくろうの“今”を岡村、石田が掘り下げる。『M-1』優勝以来、忙しい日々を送っているというたくろうに、石田が「ざっくり仕事量は何倍くらい（増えた）？」と聞くと「体感はもう…600倍くらいです」と赤木。すかさず岡村は「最高のネタで優勝して、最高のネタでCMをガ〜ッ！と取って！」とうらやむ。また、優勝前は1週間に2日ほどしか働いていなかったことも明かし、現在の生活とのギャップを語った。
そんな体感600倍の仕事内容はすさまじく、世界的企業とのコラボ連発、紅白出場と、ビッグオファーが次々と舞い込んだとのこと。M-1で披露した“リングアナ”のネタでトヨタのCMに出演し、マクドナルドのイベントでは岡田准一と共演。その際、岡田からまさかのフォローを受けたことを告白する。
そして4月からは東京に進出。岡村と石田が東京の家賃の高さを心配する中、赤木が家賃を明かすと「いったね〜!!!」「（M-1）ドリームやなぁ！」とテンションアップ。気になる家賃の値段とは（!?）。また、岡村と石田が東京で初めて住んだ家の家賃を聞いたきむらバンドが「ちょっと（赤木が）偉そうか…」と心配する場面も。
収録を終え、赤木は「人生で岡村さんと腰を据えてしゃべれる機会が来るなんて思ってなかったです」と喜んだ。続けてきむらバンドも「いつも見ていたセットに自分がいるのは不思議な感覚でしたが、こんなにトークを聞いていただける番組が初めてで楽しかったです」と振り返った
【番組カット】ダイニングバーで漫才を披露するたくろう
とあるテレビ局近くのダイニングバーを舞台に、常連客のナインティナイン・岡村隆史と店主のNON STYLE・石田明、そしてアシスタントの田中友梨奈（カンテレアナウンサー）が、有名人から“ここだけ”の話を引き出すトークバラエティー。関西地区では土曜の午後に、関東地区では日曜深夜に放送中。
そんな体感600倍の仕事内容はすさまじく、世界的企業とのコラボ連発、紅白出場と、ビッグオファーが次々と舞い込んだとのこと。M-1で披露した“リングアナ”のネタでトヨタのCMに出演し、マクドナルドのイベントでは岡田准一と共演。その際、岡田からまさかのフォローを受けたことを告白する。
そして4月からは東京に進出。岡村と石田が東京の家賃の高さを心配する中、赤木が家賃を明かすと「いったね〜!!!」「（M-1）ドリームやなぁ！」とテンションアップ。気になる家賃の値段とは（!?）。また、岡村と石田が東京で初めて住んだ家の家賃を聞いたきむらバンドが「ちょっと（赤木が）偉そうか…」と心配する場面も。
収録を終え、赤木は「人生で岡村さんと腰を据えてしゃべれる機会が来るなんて思ってなかったです」と喜んだ。続けてきむらバンドも「いつも見ていたセットに自分がいるのは不思議な感覚でしたが、こんなにトークを聞いていただける番組が初めてで楽しかったです」と振り返った