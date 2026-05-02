プロ野球パ・リーグは1日、各地で3試合が行われました。

最下位につけていた日本ハムは、首位オリックスと対戦。初回に先制を許すも、3回にはヒットやエラーでランナーをため、カストロ選手が逆転3ランHRを放ちました。さらにスクイズでも得点を追加すると、6回には万波中正選手がダメ押しのソロHR。本拠地で迎えた3連戦初戦で快勝を収めました。

2位ソフトバンクは4位楽天と対戦。投手戦の様相を見せる中、5回には栗原陵矢選手のエラーが絡み先制を許します。それでも6回には、その栗原選手が同点ソロ。さらに7回にも2アウト1、2塁の好機で打席に向かい、栗原選手が勝ち越しタイムリーを放ちました。この回には、近藤健介選手にもタイムリーが生まれ、ソフトバンクが勝利しました。

3位西武は4位ロッテと対戦。この日は強風が吹き荒れる難しいコンディションとなるも、西武打線は20安打10得点の猛攻を見せます。この援護を受けたのは、4月26日に支配下登録を勝ち取り、プロ初登板を迎えた先発・佐藤爽投手。7回無失点の好投でプロ初勝利をあげました。

結果、日本ハムが4位浮上。楽天とロッテが5位タイとなっています。

＜1日のパ・リーグ結果＞

◆日本ハム 5-1 オリックス

勝利【日本ハム】加藤貴(3勝1敗)

敗戦【オリックス】曽谷(2勝1敗)

本塁打【日本ハム】カストロ4号、万波9号

◆西武 10-0 ロッテ

勝利【西武】佐藤爽(1勝0敗)

敗戦【ロッテ】廣池(0勝1敗)

本塁打【西武】ネビン1号

◆ソフトバンク 4-1 楽天勝利【ソフトバンク】上沢(3勝1敗)敗戦【楽天】西垣(1勝2敗)セーブ【ソフトバンク】松本裕(1勝1敗3S)本塁打【ソフトバンク】栗原6号