『ターミネーターと恋しちゃったら』第5話 くるみ＆エータ、カップルコーデ企画のモデルになる
Snow Manの宮舘涼太が主演するドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）の第5話が2日に放送。くるみ（臼田あさ美）とエータ（宮舘）がカップルコーデ企画のモデルになる。
【写真】ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』第5話 エータ（宮舘涼太）＆くるみ（臼田あさ美）、カップルコーデ企画のモデルに
本作は、連続ドラマ初主演の宮舘が演じる“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータと、臼田演じる少女漫画雑誌編集者・神尾くるみが禁断の恋を繰り広げるSFラブコメディー。
■第5話あらすじ
キッチンでバランスを崩して倒れこんだ少女漫画編集者の神尾くるみは、自分を支えるためにダイブしたアンドロイド・エータと至近距離で見つめ合う形になり、ドキドキ。意識するあまり眠れない夜を過ごすが、エータもまた、体温の微上昇や鼓動パルス値の急変動を感じ、自分の身体に何が起きたのか怪訝に思っていた。
そんな中、ファッション誌の編集者・富野美晴（佐藤江梨子）から、くるみとエータにカップルコーデ企画のモデルになってほしいという依頼が舞い込む。くるみは、自分たちはカップルではないからと断ろうとするが、エータはくるみの親友の困りごとを手助けするのはくるみを護ることにもつながるとして引き受けてしまう。以来、エータは美容に気を配るばかりか、ポージングの自主練まで重ねて、準備に余念がない。
そしていよいよ撮影当日。同僚の副島昂樹（松倉海斗）や秋本梨沙（矢吹奈子）が見学に来たこともあり、くるみは恥ずかしすぎて表情がぎこちなくなってしまう。さらに、撮影現場で思いもよらない非常事態が次々勃発することに…!?
オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』は、テレビ朝日系にて毎週土曜23時放送。（第5話は23時10分より放送）。
【写真】ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』第5話 エータ（宮舘涼太）＆くるみ（臼田あさ美）、カップルコーデ企画のモデルに
本作は、連続ドラマ初主演の宮舘が演じる“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータと、臼田演じる少女漫画雑誌編集者・神尾くるみが禁断の恋を繰り広げるSFラブコメディー。
キッチンでバランスを崩して倒れこんだ少女漫画編集者の神尾くるみは、自分を支えるためにダイブしたアンドロイド・エータと至近距離で見つめ合う形になり、ドキドキ。意識するあまり眠れない夜を過ごすが、エータもまた、体温の微上昇や鼓動パルス値の急変動を感じ、自分の身体に何が起きたのか怪訝に思っていた。
そんな中、ファッション誌の編集者・富野美晴（佐藤江梨子）から、くるみとエータにカップルコーデ企画のモデルになってほしいという依頼が舞い込む。くるみは、自分たちはカップルではないからと断ろうとするが、エータはくるみの親友の困りごとを手助けするのはくるみを護ることにもつながるとして引き受けてしまう。以来、エータは美容に気を配るばかりか、ポージングの自主練まで重ねて、準備に余念がない。
そしていよいよ撮影当日。同僚の副島昂樹（松倉海斗）や秋本梨沙（矢吹奈子）が見学に来たこともあり、くるみは恥ずかしすぎて表情がぎこちなくなってしまう。さらに、撮影現場で思いもよらない非常事態が次々勃発することに…!?
オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』は、テレビ朝日系にて毎週土曜23時放送。（第5話は23時10分より放送）。