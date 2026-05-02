「武器輸出やめろー！勝手に決めるなー！」

【CGを見る】「殺傷能力のある武器輸出」原則可能に 改定ルールの骨子

日本の安全保障政策の大転換を迎えた4月21日。総理官邸前に集まった人々は大声でこう繰り返していた。

その数時間後。総理官邸で記者団の取材に対し高市総理はこう強調した。

「どの国も一国のみでは自国の平和と安全を守ることはできなくなってきていると思います」

「これまでの歩み、基本理念、これを堅持するということに全く変わりはございません」

日本が作った武器が海外で人を殺傷するために使われれば、間接的に国際紛争を助長することになりかねず、平和主義の理念に反するという考え方が根底にあり、日本はこれまで、殺傷能力を持つ防衛装備品の輸出を半世紀以上にわたって厳しく制限してきた。

他国が防衛装備品の輸出で大きなマーケットを築いてきたなか、平和主義国家としての信念を貫き続けてきた日本も、ついに世界の“主流”の道を選ぶ決断をした。

政府は現に戦闘が行われていると判断される国や、日本と協定を結んでいない国への輸出は認めないとしているが、これまで輸出を認めてこなかった中でも“例外”を重ねてきた実態がある。

平和主義国家の転換点では、これまで大切にしてきた平和国家としての理念と厳しい安全保障環境にどう対応していくか、二兎を追う難しい判断に迫られてきた。

なぜ、戦後日本の武器輸出の「壁」を取り払ったのか

小泉防衛大臣はこれまで「他国から日本の装備品の高い技術力に対する期待が示されているにも関わらず、我が国から他国には装備品を提供できない。こうした状況のままで本当にいいのか」と繰り返し強調している。

他国のニーズとの乖離

政府はこれまで、「5類型（救難、輸送、警戒、監視、掃海）」と呼ばれる戦闘を目的としない装備品の輸出に限り、海外への輸出を認めてきた。（5類型ルールは2014年4月に決定）この限定的な定義が、現代の複合的な安全保障のニーズと乖離しているという実態がある。アメリカなどのライセンス品を国内で生産しながら、部品レベルの輸出さえ厳しく制限されていたことによって、技術の袋小路状態でもあった。イギリスやイタリアとともに共同開発を行っている次期戦闘機などの国際プロジェクトにおいても、日本だけが第三国へ輸出できないことも足枷となっている。防衛省の幹部は「開発パートナーとしての信頼や主導権を損なっていた経緯がある」と話している。

転機となったのがロシアによるウクライナ侵攻だった。ウクライナからの切実な支援要請に対し、当時の日本のルールでは侵攻を受ける国への防衛目的での提供すら想定されていなかった。結果、他国が弾薬や対戦車兵器を供与する中で、日本が送れたのは防弾チョッキやヘルメットといった装備に留まり、自衛隊法上の解釈を捻り出す綱渡りの対応を強いられてきた。この規制が足枷となり、国際社会の期待に即応できないという実状に、ある政府関係者は「トラウマとなった」と語っていて、ルール改定が急務へと変わった出来事だった。

防衛産業の目に見える衰退

こうした状況の中、日本の防衛産業は衰退する一方だった。防衛省が把握しているだけでも2003年以降に事業撤退・倒産した企業数は100社以上にのぼる。日本の防衛産業の顧客は8割以上が国内向けとなっていて（2024年度：防衛省）、産業の維持すら危ぶまれている。

こうした状況が続けば、仮に日本国内で有事が発生した場合、事態の対処にあたる自衛隊そのものの装備品の供給すらままならず、日本を守る力が本当に維持できるのかという懸念も大きかった。

防衛産業の空洞化は、単なる経済的損失ではなく、「継戦能力（いかに戦い続けるか）」を根底から揺るがす死活的な問題である。部品供給網が途切れれば、最前線の装備は修復不能となり、事実上の無力化を招きかねない。この強烈な危機感も、長年タブーとされた輸出解禁への舵を大きく切らせる最大の要因の1つとなった。

殺傷能力のある武器輸出 原則可能に 改定ルールの骨子

改定された防衛装備移転三原則とその運用指針では、自衛隊の防衛装備品の輸出先について、殺傷能力の有無によって「非武器（殺傷能力なし）」と「武器（殺傷能力あり）」に分類する。

▼警戒レーダーや防弾チョッキのような「非武器」については輸出先に一切の制約を設けない一方、▼「武器」については日本と協定を結んだ17か国に限定したうえで、現に紛争が行われていると判断される国についても、“特段の事情”がある場合には例外として認めるとしている。これによって、護衛艦やミサイルだけでなく、部品や技術の提供も認められることになる。



※防衛装備品・技術移転協定の締結国（17か国）：アメリカ、イギリス、オーストラリア、インド、フィリピン、フランス、ドイツ、マレーシア、イタリア、インドネシア、ベトナム、タイ、スウェーデン、シンガポール、ＵＡＥ、モンゴル、バングラデシュ いずれも2026年4月時点

この“特段の事情”について政府関係者は「戦闘中のアメリカにインド太平洋地域での態勢を維持するための武器を輸出する場合や、同志国が戦闘中に日本の武器を必要とする場合」と説明している。

「際限のない武器輸出」平和主義との整合性と歯止めは

武器の輸出をめぐっては「日本が意図せずとも輸出した武器が人の命を奪うことに繋がりかねないのではないか」「間接的にでも紛争に加担するのではないか」という懸念の声があがっている。

武器の輸出決定は総理大臣、官房長官、外務大臣、防衛大臣によるNSC＝国家安全保障会議内で審査が行われることになる。政府は事前の審査項目を追加するなど、慎重な審査をアピールしているが、その実態がどのようになるかは見通しがたっていない。

そもそも、今回のルール改定も国会などでの意思決定を必要とせず、政府内の判断（閣議やNSC）のみで改定が可能なものだ。NSCは安全保障上、機密性の高い議論を行う会議体で政府の速やかな意思決定が可能な半面、議論や経緯が非公開で「ブラックボックス」との指摘もある。先述の“特段の事情”についても、輸出を認める判断基準が政権の裁量に委ねられることの不透明性への懸念の1つになっている。

「どのような武器を」「どのような目的で」「どの程度（数量や金額）」輸出するかについて、いかにして私たちが知ることができるのかは現時点ではわからない。ライセンス元への移転という形でアメリカにパトリオットミサイルを輸出した際にも、具体的な輸出時期や数量が明かされることはなかった。

NSCでの武器輸出の決定後には、国会議員に文書で通知が行われるのみだ。形式的な通知がどれだけ政府にブレーキを踏ませることができるのかは見通しがたたない。

武器の輸出後には書面での状況調査や、輸出先国へ訪問し状況を確認するとしているが、このモニタリング態勢も、現時点でどの程度実行力のある歯止めとなるかが問われてくる。

小泉防衛大臣は国会で「万が一、例えば他国への侵略に使用していることが確認される場合には、我が国として、当該防衛装備品の使用停止を含め、相手国に対し是正を強く要求しますし、維持・整備に必要な部品等の差し止め等を含め、個々の事例に応じて厳正に対処してまいります」と答弁している。

しかし仮に、日本製ミサイルを輸出先国が他国の侵攻のために発射するような事態が起きてからでは、もはや引き返せるような状況ではなくなってしまうのではないだろうか。そもそも、こうした“意図せぬ発射”そのものをどのように防ぐのか、という点についても課題が残る。政府は、輸出先の国が無断で第三国に提供することや、紛争に使用することなど、「目的外（輸出時の取り決め外）で使用されることは前提として想定していない」と強調しているが、「想定外」が起きた場合の説明は現時点で充分とは言えないだろう。

平和国家の転換か、抑止力の強化か

一方で、武器輸出解禁のメリットの側面もあることは事実だ。

特に、日本製の武器を他国と相互利用することのメリットについてはポジティブな見方が多い。海上自衛隊の幹部の1人は「同じ道具（装備）を使うことができれば、その恩恵は倍以上だ」とルール改定に期待を寄せている。

例に挙がるのが補給や整備の効率化だ。同じ護衛艦を運用している国の船が日本に修理のために寄港した場合、修理のための部品はその都度、空輸などを必要とするため時間も技術も要してきた。今後、同じ武器を使う国が増えれば、共同訓練や災害救助の際に、部品の融通や技術情報の共有が円滑に行えるほか、実際の運用などにかかる時間も大幅に削減できる。

また、通信規格やシステムが共通化されることで、戦術情報のリアルタイムな共有が可能となり、結果として日本や地域全体での抑止力を大幅に向上できると考えられている。

日本と他国がバラバラの装備で動くのではなく、共通の武器やプラットフォームで訓練を重ねることで、有事の際に即座に一つの部隊のように機能することが可能になることも期待されている。特に、インド太平洋地域の抑止力の強化を目指す日本にとっては、中国を念頭にした潜在的な脅威に対する強いメッセージとなり、力による現状変更を思いとどまらせることができることも期待されている。

こうした武器輸出解禁をうけ、政府も早速動き始めている。小泉防衛大臣は5月の大型連休中にフィリピンとインドネシアを訪問し、日本の武器輸出について議論を行う見通しだ。フィリピンは日本の中古護衛艦に関心を寄せていて、仮に輸出に向け議論が本格化していけば、武器輸出の第一号案件となる可能性もある。

高市総理は今年1月の衆議院の解散表明の会見で「国論を二分するような大胆な政策・改革にも果敢に挑戦していきたい」と語っている。武器輸出については「平和主義国家としての歩みは変わらない」と主張しているが、報道各社の世論調査などでも、まさに現状は国論が二分のままだ。

一度輸出された装備品が、時の政権の判断や国際情勢の変化によって「意図せぬ形」で使用される懸念は、どれほど厳格な審査制度を設けたとしても完全に拭い去ることはできない。

重大な転換期において求められるのは、決定プロセスの徹底した透明化と、安全保障環境の冷徹な現状分析に基づく丁寧な説明だ。国民を置き去りにした既成事実化は、制度そのものの正当性を失わせるだけでなく、将来的な国家の進路を危うくしかねない。

「国民の理解」という“最後の歯止め”が機能し続けること。それこそが、最重要かつ不可欠な条件となるのではないだろうか。

TBS報道局政治部・防衛省担当 渡部将伍