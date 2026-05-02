南島原市の女性が手掛けた絵本。

主人公はそうめんの『ふし』。

ふるさとのおいしい魅力を届けます。

【NIB news every. 2026年4月21日放送より】

「あたし そうめんふしこ。南島原うまれ 南島原そだち。そうめんをつくるときにできる “ふし” でできているの」

そうめんの帯で出来たリボンを飾った、くるんとした“ふし”のポニーテールがチャームポイントの『そうめんふしこ』ちゃん。

物語は、ふしこちゃんが志を持って旅立つところから始まります。

「あたしのゆめはこの “ふし” で世界のめんをつなぐこと！」

2月に出版された絵本『そうめんふしこのぼうけん』

手掛けたのは “ちさまる” こと久木田 千佐さん です。

（久木田 千佐さん）

「おいしい食べ物を食べて、みんなで笑顔になって、平和な世界ができるようにというようなメッセージを込めて描いている」

絵本の主人公、そのモチーフはそうめんの『ふし』。

オリジナルのキャラクター『ふしこ』がおいしい麺の力で世界をつなぐというストーリー。

災害にあった「そばのみ国」でふしめん汁をふるまい、さぬきの国や友だちの“ふしおくん”、“たけおくん”とともにすてきな国を取り戻します。

久木田さんは、幼いころから自分の絵本を出版するのが夢だったそうで、出版社のコンクールに応募し自費出版の誘いを受けたことをきっかけに、念願の“絵本作家”になりました。

（久木田 千佐さん）

「出版社の人とやり取りをして、校正とか帯を付けてもらったりとか実際に本になるのを見てすごく感動した」

ところで、そうめんの“ふし”を主人公にした理由とは…。

（久木田 千佐さん）

「すごくおいしいんですよ。これを誇れるものだということを皆さんに伝えたい」

愛知県の出身で、短大卒業後母方の実家があった南島原市に住まいを移して25年。

第2のふるさとの特産品であるそうめんの、“ふし”までも広く知ってもらいたい。

『ふしこちゃん』には、久木田さんの南島原市への “愛” が込められています。

（久木田 千佐さん）

「そうめんのふしで世界の麺をつなぐ、平和な世界にするというような大きな志をもったふしこちゃんが、ふるさとを出ていろんな国に行く。困った国を助けて、自分も困った時に仲間が助けに来てくれて。みんな平和になっていく」

普段は市の職員として働く久木田さん。

南島原愛は本業にも生きていて、移住希望者の案内などを担当しています。

（職場の同僚）

「愛を感じますよ。移住相談会だったり検討している人の市内の案内をするが、長く住んでからの情報と、もともとは外から来た目線で、いいアドバイスをされている。移住検討者からしたらすごく参考になる意見を聞けているのではないか」

移住を検討している人によく案内するというのが南有馬町の『原城聖マリア観音ホール』。

（久木田 千佐さん）

「初めて南島原に来る人もけっこういるが、来た人が笑顔で帰ってもらえるように(案内する)」

高さ約10mの木彫りのマリア像は、島原・天草一揆の犠牲者を追悼し、平和への願いが込められています。

（久木田 千佐さん）

「世界の平和を祈る場所ということで、ふしこちゃんの志と通じるところがある」

南島原市内の図書館では3月から『そうめん ふしこのぼうけん』が児童図書のコーナーに仲間入りしました。

（久木田 千佐さん）

「こうやって、たくさんの子どもたちの手に取ってもらえるチャンスを与えていただいて、本当にうれしい」

久木田さんのもとには、読んだ子どもからの手紙も届きました。

（久木田 千佐さん）

「たけおくんが流しそうめんをするところが好きですと書いてある。本当にちゃんと読んでくれてるんだなって。うれしい」

おいしいもので、世界を平和に。

久木田さんは、ふるさと “南島原の魅力” にその願いを託します。

『こうして3人は、おみやげにおいしいおそばと、さぬきうどんをたくさんもらって、また 旅をつづけます』

（久木田 千佐さん）

「世界では戦争が起きたりとか、何が起きるか分からないようなこんな世の中で、みんなで助け合って仲良くして、平和な世の中になってほしい。続編も描けたらいいなと思っている」