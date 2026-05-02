◇ボクシング 世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 井上尚弥-中谷潤人(2日、東京ドーム)

ボクシング・スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥選手が1日、前日計量を一発クリアし、「減量すらも楽しめた」と翌日に迫った“日本人対決”を心待ちにしました。

プロ32戦全勝同士で行われる決戦の日を前に井上尚弥選手とWBA＆WBC＆WBO世界同級1位の挑戦者・中谷潤人選手が前日計量に臨み、両者とも完璧に仕上がったバキバキの肉体を披露。フェースオフでは約13秒間にらみ合い、その後ファンの声援に応えました。

計量後、井上選手は中谷選手の肉体を見て、「すごくいい状態で仕上がっていると思います。お互い明日へ向けて申し分ない仕上がりだと思う」と印象を語ると、「今回の減量が一番スムーズにいった気がします。全てにおいてやってきたことと、モチベーションというところが、減量を苦に感じないほどの、試合に対する楽しみという気持ちが強かった」と決戦に込める思いを表現します。

翌日の試合のプランについて「策というか、どう戦うかは1つではない。いろいろと自分の中で考えはあるので、それを明日感じたままに動きたいと思います」と見据え、「伝説は井上尚弥だったと言わせるような日にしたい」と力強く話しました。