【ひらがなクイズ】解けると快感！ 共通する2文字は？ ヒントは世界的なコンテスト
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、冬の訪れを感じさせる繊細な光景、世界一の美を競う歴史ある大会、そして息の合った表現を披露する集団という、3つの言葉を用意しました。それぞれの単語が持つ華やかなイメージを結びつけ、空欄に入る共通の2文字を導き出しましょう。
う□□き
み□□にばーす
だん□□にっと
ヒント：冬の地面や屋根にうっすらと降り積もったもの。各国の代表が知性や美を競い合う世界大会。そして、複数の踊り手が活動するグループのことを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「すゆ」を入れると、次のようになります。
うすゆき（薄雪）
みすゆにばーす（ミスユニバース）
だんすゆにっと（ダンスユニット）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、自然界の静かな美しさ、世界を舞台にした美の競演、そして現代的なエンターテインメントという、対照的なジャンルから言葉を抽出しました。「すゆ」という柔らかな音が、和語の情緒的な表現から外来語の固有名詞までを鮮やかにつないでいます。音のつながりをヒントに、言葉のバリエーションを楽しみながら正解へたどり着けたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、冬の訪れを感じさせる繊細な光景、世界一の美を競う歴史ある大会、そして息の合った表現を披露する集団という、3つの言葉を用意しました。それぞれの単語が持つ華やかなイメージを結びつけ、空欄に入る共通の2文字を導き出しましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
み□□にばーす
だん□□にっと
ヒント：冬の地面や屋根にうっすらと降り積もったもの。各国の代表が知性や美を競い合う世界大会。そして、複数の踊り手が活動するグループのことを思い浮かべてみてください。
答えを見る
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正解：すゆ正解は「すゆ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すゆ」を入れると、次のようになります。
うすゆき（薄雪）
みすゆにばーす（ミスユニバース）
だんすゆにっと（ダンスユニット）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、自然界の静かな美しさ、世界を舞台にした美の競演、そして現代的なエンターテインメントという、対照的なジャンルから言葉を抽出しました。「すゆ」という柔らかな音が、和語の情緒的な表現から外来語の固有名詞までを鮮やかにつないでいます。音のつながりをヒントに、言葉のバリエーションを楽しみながら正解へたどり着けたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)