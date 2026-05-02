明大に進学したモデルで女優の本田紗来のモデルショットに、称賛の声が集まっている。

２日までにインスタグラムで「＠ｗｉｌｌｓｅｌｅｃｔｉｏｎ＿ｏｆｆｉｃｉａｌさん ｓｕｍｍｅｒ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎのモデルをさせていただいていますっ‎ 私もたくさんプライベートで着用していて、今回もモデルをさせていただけたこと、本当に嬉しいですっ」とつづると、モデルショット複数枚をアップ。美肩が映えるワンピース姿など、大人な雰囲気をまとった姿が披露された。

「春夏のお洋服！ぜひお揃いにっ‎ チェックしてみてねー！！」とファンに呼びかけ、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「おぉーーー」「お姉さんすぎる〜！本当にワンピース似合うね」「エレガントで大人っぽくて すごく可愛いね」「スタイル抜群で綺麗」「透明感ある美しさ好き」などのコメントが寄せられている。

紗来は３月２日の投稿で高校を卒業したことを明かし、「明治大学付属八王子高等学校」に通っていたことを公表した。その後、４月９日の入学式の投稿にて、長女でフィギュアスケート女子の２０１６年世界ジュニア覇者・本田真凜と同じ明治大学に進学したことが明らかになっている。