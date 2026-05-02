現役JKモデル・神田あいりが週プレに登場！ 初々しいグラビアを披露♡

web『Popteen』でPopteenメイトとしてモデルとしても活躍中の現役女子高生・神田あいりが、4月27日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』19＆20号に登場！

神田あいり ©東京祐／集英社

【プロフィール】

神田あいり（かんだ・あいり）

2008年4月12日生まれ 群馬県出身

俳優としてショートドラマなどに出演。昨年からはweb『Popteen』でPopteenメイトとしてモデルとしても活動し、マルチに活躍の幅を広げる現役女子高生。

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今号の『週プレ』は、待望の1st写真集発売決定！溝端葵の表紙＆巻頭グラビアにスリランカロケ密着＆特別映像収録のDVDも要チェック！ 山田あいがダイナマイトすぎるボディを大胆披露！ スーパールーキー・博多彩葉を撮り下ろし！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】神田あいり写真集「ときめきのベル」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 4月27日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】神田あいり写真集「ときめきのベル」©東京祐／集英社

＜特集情報＞

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『週刊プレイボーイ』19＆20号は4月27日に発売！