クマ被害は、去年同様に気をつけないといけません。特にゴールデンウィークは注意が必要です。帰省先や観光地など、クマの出没状況についてあまり知らないところに行くかと思います。

【写真を見る】｢6月以降は繁殖相手を求めて活動活発に｣ 冬眠明けで食欲旺盛のクマ 観光や帰省の際は要注意！愛知･岐阜･三重はどこに出没？対策アプリも

まずは、クマの出没情報から確認しておきましょう。去年4月～今年3月まででは、愛知県は22件。特に出没が目立つのが、岐阜県との県境「東三河」や「豊田市」になります。

続いて、三重県は98件。三重南部に集中しており、「尾鷲」「熊野」「紀北町」この3つの自治体に8割近くが集中しています。

そして、岐阜県は1104件。今年4月からはすでに29件と多く、去年と同じくらいのペースだそうです。

岐阜県のどこで出没？

では、岐阜のどこに出没しているのか？

今年4月1日～27日の間で、29件の出没情報がありました。市町村別で確認してみると、「中津川市」で7件と最も多く、「恵那市・郡上市」で4件、「下呂市・本巣市・山県市」で3件、「岐阜市」で2件、「飛騨市・白川村・揖斐川町」で1件となっています。出没地域がまとまっているようにも見えますので、こういう傾向を知っておくというのも必要かも知れません。

「6月以降は繁殖相手を求めて活動活発に」

そしてもう一つ、最近のクマの生態も知っておく必要があります。

岐阜大学の淺野玄准教授に聞いたところ、時期としては「冬眠明けで食欲があり、餌を求めて活動範囲も広い。6月以降は繁殖相手を求めて活動が活発になる」。そして、山のエサは「木の芽・若葉・山菜・タケノコなど豊富。エサ不足ではないが、山菜とりに行った際に出会うリスクがある」。出没に関しては「野菜・果物などエサを簡単に入手可能と覚えているので、“人里にエサがある”と入手方法を子グマに伝えている可能性がある」とのことでした。

クマ情報 どこでチェックすればいい？

では、どう対策すればいいのか？

岐阜県には、「クママップ」というサイトがあります。過去20年のクマの目撃情報を地図上で確認できるので、傾向がわかります。そして三重県には、「けものおと２」というアプリがあり、目撃情報をまとめた地図のほか、目撃された場所に近づくとアラームで知らせてくれる機能があります。

去年は、世界遺産「白川郷」でもクマが出没しました。観光地へ行かれる方は、出没実績などもぜひ参考にしてください。