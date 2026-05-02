アジア準Vからの凱旋…町田が5.6横浜FM戦で「キッズデー」開催!! 小学生以下4000人にTシャツ配布、小中高生550円チケットも
FC町田ゼルビアは5月6日、町田GIONスタジアムで行われるJ1百年構想リーグの横浜F・マリノス戦で「Zelvia Kids Day」を開催する。試合は午後4時にキックオフする。
準優勝に輝いた今季に続くACLエリート出場権獲得に向け、逆転優勝が至上命題となるJ1百年構想リーグ終盤戦。町田はACLE後初のホーム凱旋試合となる5月6日の横浜FM戦で、ゴールデンウィーク最終日の子どもたちを対象としたイベント「Zelvia Kids Day」を開催する。
小学生以下の来場者先着4000人には『キッズユニフォームTシャツ』(150cmサイズ)をプレゼント。ホームユニフォームと同様にエンブレムの上には昨季天皇杯制覇の星が刻まれ、背中にはサポーターナンバーの12番がプリントされたデザインとなっている。
ユニフォームの配布はメインゲート、バック上層ゲート、ゼルビアゲートの3か所で先行入場の午後1時30分からハーフタイム終了まで実施。当時の試合観戦チケットを持った小学生以下の子ども1人につき1着を受け取れる。未就学児でチケットを利用しない子どもは同伴の保護者のチケット確認を行う。
また「“超”GO!GO!キッズチケット」と銘打った観戦チケットの割引も実施。一部席種に限り、小中高生のチケット価格が550円となる。購入方法などの詳細は特設ページ(https://www.zelvia.co.jp/news/news-344818/)に記されている。
スタジアム場外ではその他、サッカーファンとしても知られるクイズ王・伊沢拓司さん率いる知的エンタメ集団「QuizKnock」とのコラボイベント『QuizKnockからの挑戦状』(午後0時30分から)や、子ども向けスタジアムグルメのイベント『キッズグルメフェス』も開催される。
準優勝に輝いた今季に続くACLエリート出場権獲得に向け、逆転優勝が至上命題となるJ1百年構想リーグ終盤戦。町田はACLE後初のホーム凱旋試合となる5月6日の横浜FM戦で、ゴールデンウィーク最終日の子どもたちを対象としたイベント「Zelvia Kids Day」を開催する。
ユニフォームの配布はメインゲート、バック上層ゲート、ゼルビアゲートの3か所で先行入場の午後1時30分からハーフタイム終了まで実施。当時の試合観戦チケットを持った小学生以下の子ども1人につき1着を受け取れる。未就学児でチケットを利用しない子どもは同伴の保護者のチケット確認を行う。
また「“超”GO!GO!キッズチケット」と銘打った観戦チケットの割引も実施。一部席種に限り、小中高生のチケット価格が550円となる。購入方法などの詳細は特設ページ(https://www.zelvia.co.jp/news/news-344818/)に記されている。
スタジアム場外ではその他、サッカーファンとしても知られるクイズ王・伊沢拓司さん率いる知的エンタメ集団「QuizKnock」とのコラボイベント『QuizKnockからの挑戦状』(午後0時30分から)や、子ども向けスタジアムグルメのイベント『キッズグルメフェス』も開催される。