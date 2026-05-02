水戸の快速18歳がアジア準V相手にJ1デビュー!! 名古屋高出身MF山下翔大、同期のブレイクも刺激に「練習から持ち味を強化したい」
[4.29 J1百年構想第13節 水戸 2-2(PK3-4) 町田 Ksスタ]
名古屋高から今季、水戸ホーリーホックに加入したMF山下翔大がJ1百年構想リーグの町田戦で途中出場し、J1デビューを果たした。高校時代に全国大会の出場や世代別代表の経験はないが、爆発的なスピードとパワーを持つ逸材。アディショナルタイムを含めた約20分間にわたる初陣で味わった2人の同期からの刺激も胸に、残りのシーズンでさらなる飛躍を遂げる。
J1百年構想リーグのベンチ入りは第4節・川崎F戦(△2-2)、第9節・鹿島戦(△1-1)に続いて3試合目。この日はチームが3試合目で初めてビハインドのまま後半を迎えていたこともあり、1-2の後半33分から右サイドハーフのポジションで投入された。
待望のJ1デビューにしてKsスタデビュー。「3回目のベンチ入りで、(ホームの)鹿島戦を見ていて試合に出たいなと強く思ったし、やっと今日、立つことができて良かった」。投入直前には交代ボードの手続きに時間がかかり、やや難しい空気感でのフィールドインとなったが、「緊張はせずに落ち着いて入れた」という。
対戦相手の町田は準優勝となったAFCチャンピオンズエリート(ACLE)を終えたばかり。主力を一部欠くターンオーバー布陣だったが、山下が出てきたタイミングではちょうど主力のMF林幸多郎が投入されており、J1トップ基準の対人スキルが試される貴重な機会となった。
何より1点ビハインドというなかで掴んだ貴重なチャンス。「展開的に自分に求められていたのはサイドに張って仕掛けてチャンスメイクというところだったし、インパクトを残すにはそこが大事だなと思っていた。まずはそこを意識してピッチに入った」と積極的に前に出る姿勢を見せていた。
さらに相手の左シャドーでは同じ18歳の神村学園高出身ルーキーのFW徳村楓大が出場しており、同期のマッチアップも実現。「自分は高校サッカー選手権も全国に出ていないし、向こうは神村で優勝しているし、戦ったこともないような相手だった」という存在とバチバチのボールの奪い合いを繰り広げる局面もあった。
後半36分にはホームの観客を沸かせる大きな見せ場も作った。チームが素早い攻守の切り替えでボールを縦に繋ぐと、相手に先んじて動き出していた山下がゴール右斜め前に侵入。トラップで収めてからファーストシュートを放った。だが、これはカバーに入った町田MF望月ヘンリー海輝がブロック。千載一遇の決定機を活かすことはできなかった。
結果的にはプロのスピード感に阻まれた形。「トラップの位置が足下に入りすぎたり、打つのがワンテンポ遅いというのがあった。もうちょっとトラップを流して相手の足が届かないようにするか、ダイレクトで打つかというところだと思う。最初というのもあって置きに行くじゃないけど、そんなふうになってしまった」。この基準を身体に刻み込み、「日々の練習から、より試合を想定したシュート練習ができたら」と決意を新たにしていた。
なお、試合は水戸が後半45分に追いつき、PK戦では敗れたが勝ち点1を奪取。同点ゴールを決めたのは流通経済大柏高から今季加入した同期入団のMF安藤晃希だった。安藤はこれがJ1デビュー戦に続く2試合連続ゴールで、山下に先んじてブレイクに成功した形。今後も両サイドハーフでの共演に期待も高まるなか、山下としても同期の活躍を良い刺激にしていく構えだ。
「安藤選手は見ての通り数字にも残るような活躍をしているし、両サイドが高卒ルーキーとなると水戸のスカウトとしても、今の高校生も『水戸に入りたい』と思ってくれるだろうしということで、もっとそれに応えられるように自分も“安藤さん”のように活躍できたらなと思います」。日頃は普通に「晃希」と呼んでいるそうだが、報道陣の前では謙遜気味に同期を称えていた。
現状では高円宮杯プレミアリーグで戦っていた同期たちがJ1の舞台で先を行く形となっているが、山下もJ1リーグの基準に慣れさえすれば、十分に通用するポテンシャルを持っているのは確か。「まだ試合に出ただけであって、結果も残せていないし、メンバー入りするのも難しいポジション争いがある。練習から持ち味をより強化して、また試合に出られるようにメンバー争いから頑張っていきたいです」。まずはJ1基準の練習に高い意識で向き合うことで、次のチャンスを狙っていく。
(取材・文 竹内達也)
名古屋高から今季、水戸ホーリーホックに加入したMF山下翔大がJ1百年構想リーグの町田戦で途中出場し、J1デビューを果たした。高校時代に全国大会の出場や世代別代表の経験はないが、爆発的なスピードとパワーを持つ逸材。アディショナルタイムを含めた約20分間にわたる初陣で味わった2人の同期からの刺激も胸に、残りのシーズンでさらなる飛躍を遂げる。
待望のJ1デビューにしてKsスタデビュー。「3回目のベンチ入りで、(ホームの)鹿島戦を見ていて試合に出たいなと強く思ったし、やっと今日、立つことができて良かった」。投入直前には交代ボードの手続きに時間がかかり、やや難しい空気感でのフィールドインとなったが、「緊張はせずに落ち着いて入れた」という。
対戦相手の町田は準優勝となったAFCチャンピオンズエリート(ACLE)を終えたばかり。主力を一部欠くターンオーバー布陣だったが、山下が出てきたタイミングではちょうど主力のMF林幸多郎が投入されており、J1トップ基準の対人スキルが試される貴重な機会となった。
何より1点ビハインドというなかで掴んだ貴重なチャンス。「展開的に自分に求められていたのはサイドに張って仕掛けてチャンスメイクというところだったし、インパクトを残すにはそこが大事だなと思っていた。まずはそこを意識してピッチに入った」と積極的に前に出る姿勢を見せていた。
さらに相手の左シャドーでは同じ18歳の神村学園高出身ルーキーのFW徳村楓大が出場しており、同期のマッチアップも実現。「自分は高校サッカー選手権も全国に出ていないし、向こうは神村で優勝しているし、戦ったこともないような相手だった」という存在とバチバチのボールの奪い合いを繰り広げる局面もあった。
後半36分にはホームの観客を沸かせる大きな見せ場も作った。チームが素早い攻守の切り替えでボールを縦に繋ぐと、相手に先んじて動き出していた山下がゴール右斜め前に侵入。トラップで収めてからファーストシュートを放った。だが、これはカバーに入った町田MF望月ヘンリー海輝がブロック。千載一遇の決定機を活かすことはできなかった。
結果的にはプロのスピード感に阻まれた形。「トラップの位置が足下に入りすぎたり、打つのがワンテンポ遅いというのがあった。もうちょっとトラップを流して相手の足が届かないようにするか、ダイレクトで打つかというところだと思う。最初というのもあって置きに行くじゃないけど、そんなふうになってしまった」。この基準を身体に刻み込み、「日々の練習から、より試合を想定したシュート練習ができたら」と決意を新たにしていた。
なお、試合は水戸が後半45分に追いつき、PK戦では敗れたが勝ち点1を奪取。同点ゴールを決めたのは流通経済大柏高から今季加入した同期入団のMF安藤晃希だった。安藤はこれがJ1デビュー戦に続く2試合連続ゴールで、山下に先んじてブレイクに成功した形。今後も両サイドハーフでの共演に期待も高まるなか、山下としても同期の活躍を良い刺激にしていく構えだ。
「安藤選手は見ての通り数字にも残るような活躍をしているし、両サイドが高卒ルーキーとなると水戸のスカウトとしても、今の高校生も『水戸に入りたい』と思ってくれるだろうしということで、もっとそれに応えられるように自分も“安藤さん”のように活躍できたらなと思います」。日頃は普通に「晃希」と呼んでいるそうだが、報道陣の前では謙遜気味に同期を称えていた。
現状では高円宮杯プレミアリーグで戦っていた同期たちがJ1の舞台で先を行く形となっているが、山下もJ1リーグの基準に慣れさえすれば、十分に通用するポテンシャルを持っているのは確か。「まだ試合に出ただけであって、結果も残せていないし、メンバー入りするのも難しいポジション争いがある。練習から持ち味をより強化して、また試合に出られるようにメンバー争いから頑張っていきたいです」。まずはJ1基準の練習に高い意識で向き合うことで、次のチャンスを狙っていく。
(取材・文 竹内達也)