シアトル発ドリンクウェア「ミアー」が日本初のポップアップを開催　ノベルティの配付も

シアトル発のライフスタイルブランド「ミアー（MiiR）」が、日本初となる公式ポップアップストアをNEWoMan横浜に出店する。期間は5月7日から27日まで。

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ミアーはボトルなどのドリンクウェアを中心に展開するシアトル発のブランド。売上の1％以上を環境保護や地域社会の課題解決を支援するプロジェクトに寄付し、製品に刻印した「Give Code™」を通じてその活動を追跡できる仕組みを採用している。

ポップアップでは、通常商品のフルラインナップに加え、アーティストの平山昌尚、イラストレーターのホンガマ（HONGAMA）とのコラボレーションアイテムなども用意。平山とのコラボでは、「Wide Mouth Bottle」（7150円）、「Tumbler」（6050円）、「Camp Cup」（6600円）、「TOTEBAG」（2750円）をラインナップ。ホンガマとのコラボも同型の4アイテムを用意し、いずれもポップアップ限定デザインとして販売する。

そのほか、対象のボトルやカップ購入者を対象に、その場で名前やメッセージを刻印するサービスも実施。オープン日および週末限定で、ブルーボトルコーヒーのドリップコーヒーの数量限定サーブも予定している。また期間中、税込8000円以上購入した人を対象に、NEWoMan横浜限定のミアー オリジナルボトルホルダーを配付する。

◾️ポップアップ概要

開催期間：2026年5月7日（木）〜 5月27日（水）

所在地：神奈川県横浜市西区南幸１丁目１−１ NEWoMan横浜 7F

営業時間：平日11:00〜20:00、土日祝10:00〜20:00

NEWoMan横浜