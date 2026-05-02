ゴールデンウィークは天気が周期的に変わって、気温のアップダウンが激しくなっています。この先も、天気も気温も変わりやすくなりそうです。

きのうは全国的に荒れた天気になりましたが、その原因になったのが北海道の東にある前線を伴った低気圧です。けさにかけては北海道の太平洋側で5月一番の激しい雨、大雨になったところがあります。このあと西から晴れの天気をもたらす高気圧に覆われますので、広い範囲で晴れて、北日本も天気が回復に向かうでしょう。ただ、等圧線がぐるぐる巻きに混み合っています。雨が止んでも東北を中心に台風並みの暴風が残りそうです。高速道路など横風に流されないようにご注意ください。きょうは広い範囲でお出かけ日和になりますが、あすには早くも西から前線を伴った低気圧が進んできそうです。このためきょうは、つかの間の晴れの天気になるでしょう。

きょうは、関東から西は朝から青空が広がり、日照時間が10時間以上になるところが多くなりそうです。東京は4日ぶりに10時間以上になる見込みです。ただ、晴れる分、紫外線対策はした方が良さそうです。空気も乾燥して、東京など湿度が10パーセント台まで下がるでしょう。火の取り扱いには引き続き、ご注意ください。

晴れる時間が長い地域ほど暑くなります。関東から西はきのうのひんやり空気から一転、夏日（25℃以上）のところが続出して今年最多になるかもしれません。日中の最高気温は静岡や神奈川の小田原で29℃、甲府や東京では28℃と30℃近くまで上がるところがあり、東京など今年一番の暑さになるでしょう。朝晩と昼間の寒暖差にご注意ください。一方で、北海道はオホーツク海側を中心に10℃に届かない予想です。きょうは全国今年初めて冬日（最低気温0℃）がなくなりそうで、朝の冷え込みは弱まっていますが、日中は寒くなります。網走はきのうより16℃も低い、6℃になる見込みです。北海道は日ごとの寒暖差にご注意ください。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：12℃ 釧路：13℃

青森 ：17℃ 盛岡：19℃

仙台 ：22℃ 新潟：19℃

長野 ：23℃ 金沢：21℃

名古屋：26℃ 東京：28℃

大阪 ：24℃ 岡山：26℃

広島 ：25℃ 松江：22℃

高知 ：27℃ 福岡：25℃

鹿児島：26℃ 那覇：25℃

この先、東京はみどりの日の4日まで夏日が続く予想です。あすから4日にかけては、きのうのように雨や風が強まり、荒れた天気になるおそれがあります。あすは九州や中国地方、四国、北陸で、4日は近畿や東海でも大雨警報の可能性があり、あすは九州や四国で暴風警報の可能性もあります。お出かけ先の予報も含めて、情報にはご注意ください。