TBS3年目クールビューティ美女、美脚あらわ全身デニムコーデに反響
TBS入社3年目の浦野芽良が1日に自身のInstagramを更新し、同期とお出かけしたときのアクティブなコーデを公開。ファンから喜ばれている。
【写真】浦野芽良、美脚あらわ私服コーデ ノースリーブドレス姿に浴衣姿も
2024年入社の浦野アナは、『THE TIME’/THE TIME,』（TBS系）の木曜と金曜を担当していたほか、『ラヴィット！』と『ひるおび』の水曜日のニュースなどを担当している。
そんな浦野アナは「少し前に仲良し同期とお出かけ」「仲良過ぎて週2ペースで会ってるの笑 いつもありがとう〜！！」と感謝をつたえながら、お出かけコーデを披露。鮮やかなデニムのジャケットに、ボトムスもミニ丈という出で立ちでおちゃめにポーズもとっている。
コメント欄には「かわいい」という声が殺到したほか「ゴールデンウィーク〜思いっ切り楽しんでくださいね」「デニム姿が素敵ですね〜」といった声も寄せられている。
引用：「浦野芽良（TBS）」Instagram（@urano.kyla）
【写真】浦野芽良、美脚あらわ私服コーデ ノースリーブドレス姿に浴衣姿も
2024年入社の浦野アナは、『THE TIME’/THE TIME,』（TBS系）の木曜と金曜を担当していたほか、『ラヴィット！』と『ひるおび』の水曜日のニュースなどを担当している。
そんな浦野アナは「少し前に仲良し同期とお出かけ」「仲良過ぎて週2ペースで会ってるの笑 いつもありがとう〜！！」と感謝をつたえながら、お出かけコーデを披露。鮮やかなデニムのジャケットに、ボトムスもミニ丈という出で立ちでおちゃめにポーズもとっている。
コメント欄には「かわいい」という声が殺到したほか「ゴールデンウィーク〜思いっ切り楽しんでくださいね」「デニム姿が素敵ですね〜」といった声も寄せられている。
引用：「浦野芽良（TBS）」Instagram（@urano.kyla）