プロeスポーツチーム「VARREL」に加入

フィギュアスケートの元世界王者・宇野昌磨さんが、プロeスポーツチーム「VARREL」に加入することが発表された。プロスケーターの活動と並行して、所属選手として大会やイベントなどに参加する。ゲーム愛好家と知られる宇野さんのゲーム界への本格参入にファンからは「また応援できる」「いつもワクワクさせてくれるね」などの声があがっている。

チーム公式Xは「プロeスポーツチーム『VARREL』がリブランディング。プロフィギュアスケーター宇野昌磨、東大卒プロゲーマーときど、2名の世界チャンピオン経験者が新たに加入いたしました」と投稿。宇野さんと、格闘ゲーム界のレジェンドときど氏のチーム加入を発表した。

大のゲーム好きとしても知られ、ゲーム配信やイベント参加などの経験もある宇野さんは、チームが発表したリリースを通して、「今まで、ゲームはぼくの最大の趣味でした。VARRELに入り、今後は趣味の領域を超えて、ゲームにガチで取り組む姿勢をみなさんに届けたい。ゲームを本気で楽しみ、ゲームの面白さをみなさんに届けたい」とコメントしている。

驚きの発表は、X上のファンの反響を呼んでいる。

「宇野くんに似てるなあと思ったらまさかの本人w」

「『プロゲーミングチームにオリンピックメダリストが入るよ』なんて10年前なら馬鹿にされるような話が現実に」

「？！？！？！？！？！？！？！」

「異なる競技で世界を獲ったメンバーが集まるの、めちゃくちゃ夢ある」

「昌磨くんの挑戦はいつもワクワクさせてくれるね」

「…ん？？？宇野昌磨！？！？」

「二刀流生活のスタート、応援しております」

「誰もが知る存在がeスポーツに関わることで eスポーツのイメージがまた一段変わる」

「宇野昌磨のスポーツをまた応援出来る幸せ！」

2024年5月にフィギュアスケートの競技者としての引退会見を行った宇野さん。今日から東京ビッグサイトで開催されている格闘ゲーム大会「EVO Japan 2026」内にて、今度はゲーム競技者としての初戦を迎える。



（THE ANSWER編集部）