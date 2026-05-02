フィギュア界に衝撃ニュース「？！？！？！？！」仰天の転身、引退から2年「また応援できる！」
プロeスポーツチーム「VARREL」に加入
フィギュアスケートの元世界王者・宇野昌磨さんが、プロeスポーツチーム「VARREL」に加入することが発表された。プロスケーターの活動と並行して、所属選手として大会やイベントなどに参加する。ゲーム愛好家と知られる宇野さんのゲーム界への本格参入にファンからは「また応援できる」「いつもワクワクさせてくれるね」などの声があがっている。
チーム公式Xは「プロeスポーツチーム『VARREL』がリブランディング。プロフィギュアスケーター宇野昌磨、東大卒プロゲーマーときど、2名の世界チャンピオン経験者が新たに加入いたしました」と投稿。宇野さんと、格闘ゲーム界のレジェンドときど氏のチーム加入を発表した。
大のゲーム好きとしても知られ、ゲーム配信やイベント参加などの経験もある宇野さんは、チームが発表したリリースを通して、「今まで、ゲームはぼくの最大の趣味でした。VARRELに入り、今後は趣味の領域を超えて、ゲームにガチで取り組む姿勢をみなさんに届けたい。ゲームを本気で楽しみ、ゲームの面白さをみなさんに届けたい」とコメントしている。
驚きの発表は、X上のファンの反響を呼んでいる。
「宇野くんに似てるなあと思ったらまさかの本人w」
「『プロゲーミングチームにオリンピックメダリストが入るよ』なんて10年前なら馬鹿にされるような話が現実に」
「？！？！？！？！？！？！？！」
「異なる競技で世界を獲ったメンバーが集まるの、めちゃくちゃ夢ある」
「昌磨くんの挑戦はいつもワクワクさせてくれるね」
「…ん？？？宇野昌磨！？！？」
「二刀流生活のスタート、応援しております」
「誰もが知る存在がeスポーツに関わることで eスポーツのイメージがまた一段変わる」
「宇野昌磨のスポーツをまた応援出来る幸せ！」
2024年5月にフィギュアスケートの競技者としての引退会見を行った宇野さん。今日から東京ビッグサイトで開催されている格闘ゲーム大会「EVO Japan 2026」内にて、今度はゲーム競技者としての初戦を迎える。
（THE ANSWER編集部）