SNSで話題の“テニス美女”園田彩乃「さあ5月ですよ」サービスショット公開にファン歓喜
プロテニスプレイヤーの園田彩乃が1日に自身のInstagramを更新し、「さあ5月ですよ」と呼びかけ、サービスショットを公開。ファンから歓喜の声が寄せられている。
【写真】SNSで話題の“テニス美女”園田彩乃が「スタイル抜群」 “水着姿”も「魅力的」（30枚）
一昨年8月、休養中に水色の水着姿をエックスに投稿したところ、その引き締まったスタイルが「魅力的」と話題を呼んだ園田。Instagramでも、美しさあふれる近影を度々公開しており、写真集の発売でも注目を集めている。
そんな彼女は、5月最初の投稿となった今回のポストで「さあ5月ですよ」「暑くなってくるけど楽しんでいこう！」と呼びかけ、自身のグラマラスボディを強調したビキニ姿でプールサイドに佇み、ほほ笑みを浮かべる姿を公開。こちらは、園田がブレイクしたきっかけとなった前述の水色のビキニとみられる。
コメント欄には「うわー、ご褒美いただいた気分です。めっちゃ綺麗」「美しい」「素敵ですね」といった声のほか「新作の水着姿待ってます」といったリクエストも届いている。
■園田 彩乃（そのだ あやの）
1995年10月6日生まれ、福岡県出身。大学在学中の2016年8月にプロ転向。2017年と2023年の全日本室内テニス選手権ではダブルスでベスト8。
引用：「園田彩乃」Instagram（ayano_1006）
【写真】SNSで話題の“テニス美女”園田彩乃が「スタイル抜群」 “水着姿”も「魅力的」（30枚）
一昨年8月、休養中に水色の水着姿をエックスに投稿したところ、その引き締まったスタイルが「魅力的」と話題を呼んだ園田。Instagramでも、美しさあふれる近影を度々公開しており、写真集の発売でも注目を集めている。
コメント欄には「うわー、ご褒美いただいた気分です。めっちゃ綺麗」「美しい」「素敵ですね」といった声のほか「新作の水着姿待ってます」といったリクエストも届いている。
■園田 彩乃（そのだ あやの）
1995年10月6日生まれ、福岡県出身。大学在学中の2016年8月にプロ転向。2017年と2023年の全日本室内テニス選手権ではダブルスでベスト8。
引用：「園田彩乃」Instagram（ayano_1006）