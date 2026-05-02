〈「愛子さま人気と政界での議論が乖離」象徴天皇制の専門家・河西秀哉教授が指摘する皇室典範改正案の問題点「男系男子にとらわれるほうが問題」〉から続く

王室制度に詳しく、2021年の政府の有識者会議でヒアリングを受けた、駒澤大学法学部政治学科の君塚直隆教授（58）は、男系男子のみが天皇になれるという主張は、「歴史を故意に歪めています」と憤る。

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男系男子限定の“特殊性”

相撲観戦に訪れた天皇ご一家 ©時事通信社

皇位の継承は、父方に天皇の血を引く男系男子に限る――そう定めた皇室典範が出来たのは、1889年のこと。たった137年前です。実在した可能性が高く、いまの皇室に繋がると考えられる継体天皇の時代から、約1500年間続く皇室の長い歴史の、ほんの一部に過ぎません。

この間、女性天皇は8人いました。明治以降、女性天皇たちを過度に貶め、あくまで「中継ぎ」と見なす研究も多く存在しましたが、それは正確ではありません。彼女たちは、確かな実績を残していました。

たとえば、女性初の天皇となった推古天皇。この時代の天皇は豪族の合議制で決まり、性別問わず有能で、リーダーになる資格があると認められなければ天皇になれませんでした。実際、推古天皇は40歳近くで即位し、以降36年にわたって、中央集権国家の基盤を築きあげました。遣隋使派遣の開始や仏教の導入など、これまで聖徳太子の手柄だとされていた実績の多くは、実際は推古天皇が推し進めた政策だったことが示されつつあります。

ヨーロッパでは「絶対的長子相続制」が当たり前に

その後、儒教思想が強く、男性しか皇帝に即位できないシステムの中国を真似たことで、奈良時代後期の称徳天皇以降、女性天皇が現れなくなりました。次の女性天皇が誕生したのは江戸時代。明正天皇、後桜町天皇の2人が即位しました。

こうした歴史を踏まえると、「男系男子のみで繋いできた伝統だ」という主張が、いかに荒唐無稽なものであるかがわかるでしょう。

いま、ヨーロッパでは「絶対的長子相続制」が当たり前になっています。性別に関係なく、第1子を優先するという制度です。

《この続きではヨーロッパの制度について君塚直隆教授が解説をしている。この記事の全文および野田佳彦、林真理子らが「愛子天皇」論について語った記事も現在配信中の「週刊文春 電子版」および4月30日（木）発売の「週刊文春」で読むことできる。さらに「週刊文春」では「愛子天皇」アンケートを実施中。みなさまの意見をお聞かせください》

（君塚 直隆／週刊文春 2026年5月7日・14日号）