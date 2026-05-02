「広島７−３中日」（１日、マツダスタジアム）

今季から先発に転向した広島・岡本駿投手（２３）が、５回１／３を６安打１失点と粘りの投球で、先発４試合目にして待望の初勝利を手にした。与えた四球は５個。毎回、走者を背負いながらも要所を締め、先発としての仕事をやり遂げた。チームは５月初戦を勝利で飾り２連勝。鯉のぼりの季節でもある５月攻勢の幕を若き右腕が開けた。

ようやく交わした歓喜のタッチだ。開幕から１カ月以上が経過。岡本が先発４試合目にして、待ちに待った先発初勝利を手にした。「やっぱり、自分で取った感じは大きいですね」と目尻を下げる。６安打を浴び、与えた四球は５つ。それでも根気強く中日打線に立ち向かい、５回１／３を１失点にまとめてみせた。

定まらない指先。投球は荒れた。「ちょっとギリギリを狙いすぎた」。初回は福永と細川に四球。二回以降も本来の制球力を発揮できずに走者をためた。１−０の五回は、先頭・大島に中前打を許し、細川の四球などで１死満塁のピンチを背負った。

試合の分岐点。頭は冷静だった。「向こうも、すごい打ち気だった。そこで緩急使って投げられたのが良かったかな」。ボスラーを高めのカットボールで二飛。木下は初球のスライダーで遊飛に打ち取った。追い込まれても動じない、心の強さを示した場面だった。

新井監督は「粘り強く投げたと思います。先発に転向して初勝利。本人もうれしいんじゃないですか」とたたえた。

東京遠征だった３月３１日の朝、森下に誘われ、電車に４０分揺られて浅草にある寺院を訪れた。「東京で一番のパワースポットって言われているみたいで。『勝ちますように』ってお祈りしました」。今季、中継ぎから先発に転向。参拝は飛躍を誓う大切な儀式だった。引いたおみくじは大吉。「努力すれば全部うまくいく」という心強い言葉が記されていた。

ただ、一つだけお願いし忘れたことがある。雨男返上だ。オープン戦を含め、自身が登板する日は雨が多く、先発予定の日が降雨中止になったため、登板間隔が空きすぎないようにと中継ぎ登板したこともあった。

「『雨が降らないように』って言うの忘れていました。『勝てるように』としか言ってなかった」。苦笑いしながら明かしたが、これからも雨にも負けず、粘り強い投球で先発としての役割を果たす決意だ。

巻き返しを狙う５月の初戦で、チームを勝利に導いた。「本当に良い流れでチームが来ていて、自分もすごい『勝ちたい、勝ちたい』っていう思いで投げた。ここからどんどん、勝ちを積み重ねていけたら」。ようやくつかんだ大きな１勝。右腕の粘投がチームの勢いを加速させる。