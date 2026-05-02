笑顔の凱旋です。ミラノ・コルティナオリンピックフィギュアスケートで銅メダルを獲得した、新潟市出身の中井亜美選手。在籍する高校がある千葉県で1日、祝賀会が開かれ仲間たちから祝福をうけました。



「中井亜美さんのご入場です」



笑顔で登場した新潟市出身の中井亜美選手。



フリーの演技で注目を浴びた「首をかしげるポーズ」を披露すると、大きな歓声が上がりました。





1日、千葉県で開かれた祝賀会。壇上には今シーズンの衣装や中井選手をイメージした飾り付けも・・・メッセージ動画などが披露されると、中井選手は集まったおよそ200人を前に、感謝の気持ちを伝えました。中井亜美選手「これまで応援してくださった皆様、コーチの方々、学校の先生方、そして一番近くで支えてくれた家族には感謝の気持ちでいっぱいです、ほんとうにありがとうございました」ことし2月のミラノ・コルティナオリンピックフィギュアスケートで銅メダルを獲得した中井選手。オリンピック会場の雰囲気について聞かれると中井亜美選手「本番の会場に行ったときはキラキラしている舞台で、たくさんの観客の方がいる舞台でやっぱりすごく大きな歓声だったり拍手も聞こえる舞台で本当に輝いている舞台でした」祝賀会後の会見では来シーズンの展望について語る場面も中井亜美選手「ショートはいつもと違ったやったことないジャンルに挑戦する予定なので、また新しい挑戦として頑張っていきたい。ショートはタンゴ系をやろうと思っていて、フリーはちょっと明るい感じだったり、いろんな曲調が混ざっている感じです」キュートな笑顔とらしさあふれるトークで魅了した中井選手。今後は世界選手権への出場が目標だということです。