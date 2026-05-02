健康志向の高まりや若者の酒離れで、アルコール飲料市場は世界的に縮小傾向にあると言われています。そんななか、有機栽培のブドウで造る「ナチュラルワイン」の価値を見直してもらおうと、生産者らが協会を立ち上げました。発起人に名を連ねるのが、岡山市の醸造家・大岡弘武さんです。ワイン業界の生き残りをかけた取り組みが始まりました。

【写真を見る】本物のナチュラルワインを日本に定着させたい 生産者が協会設立 条件は厳しくも志す人たちの裾野を広げて【岡山】

本物のナチュラルワインを日本に定着させたい

先月、岡山市に全国からワインの生産者が集まりました。ふるまわれていたのはナチュラルワイン。化学農薬を使わず、自然のままに育ったブドウから無添加で造られています。

「大地の恵みに乾杯」

ナチュラルワインの生産者の協会「サンビオーズ」の設立記念イベントです。発起人の1人が、岡山市に住む醸造家・大岡弘武さんです。

（大岡弘武さん）

「うれしいですよね本当に。やっぱりみなさんに喜んでもらって、ナチュラルワインのおいしさと楽しさを味わってもらう。やっぱりそれがいちばん大事だと思う」

大岡さんはワインの本場・フランスで修業を積み、一流の醸造家として認められました。2016年に帰国し、岡山市でフランス時代からのナチュラルの製法を貫いています。大岡さんのワインは、日本でも幅広い世代から支持されています。

「飲みやすいですよね。スッと入ってくるような」

「本当に絶品でした。本当においしいです」

ソムリエ界のレジェンドも舌を巻く

（ソムリエ 田崎真也さん）

「ユニークなという表現ができる。唯一のという意味のユニークなという感じです。素晴らしい」

ナチュラルのブドウ栽培は有機農法が信条です。防虫剤も除草剤も使いません。おのずとブドウの天敵も集まってきます。見つけた虫は手作業で駆除しますが、限界があります。

（大岡弘武さん）

「例えばこういう風に食べられているのもあり。毛虫だと思う」

それでも、何物にも代えがたい成果が得られる

（大岡弘武さん）

「人間がコントロールしたものは、人間が想像したものしかできないので、常に90点くらいは取れるんですけど、それ以上、上に行くのはなかなか難しい。自然派ワインだとそれを超えるときがたまにあって、もちろん全然ダメな時もあるんですけど、おいしいと思う瞬間が多いので、こういう作り方をしています」

有機栽培や無添加を守らず“自然派・ナチュラル”うたう商品も

愚直なまでに自然の摂理に従って、リスクを受け入れるからこそ生まれるナチュラルワイン。しかし今、見過ごせない異変が起きているというのです。

（大岡弘武さん）

「何が自然派ワインかということがしっかり理解されていない。そういう定義が無いので、いろんなワインが『自然ですよ、ナチュラルですよ』という風に販売されていることがある。これをそのままやっていると世界中の自然派ワインが有機でちゃんとやっているのに日本だけ違うとなるとそれが問題で、世界市場で評価されなくなってくる。変な定義で自然派ワインというものが作られたら、自分たちがやっていることを壊されてしまうので、それはまずい」

フランスと違い、ワインが普及して100年余りと歴史の浅い日本では、有機栽培や無添加を守らずに『ナチュラル』をうたう商品が流通していると言います。約30年にわたりワイン業界を取材してきた雑誌“リアルワインガイド”の徳丸編集長も、懸念を抱く一人です。

（徳丸真人編集長）

「農薬をまいて、肥料をまいて『ナチュラルワインの味わいを出してやる』という感じで、最後、瓶詰め時にSO2（酸化防止剤）を詰めないとナチュラルワインの風味になるんですよ。“なんちゃってナチュラルワイン”がやたら多いので、気を付けてください」

このままでは消費者に「ナチュラル」が誤解され、価値が損なわれかねない。危機感を持った生産者たちが集まりました。ナチュラルワインの定義を明確にし、広めることでひとつの食文化として日本に定着させようと言うのです。

危機感から協会設立 条件は厳しくも裾野は広げて

「有機栽培、もしくは有機栽培に準ずる」

「化学肥料、化学農薬、除草剤、殺虫剤は一切使用しない」

生産者はもとより、消費者の信頼も得るために厳しい条件が並びますが、気を付けなければならない点もあるといいます。

（大岡弘武さん）

「こだわりが強い生産者の集まりなので、その人たちだけでやっていると、今まで慣行農法でやっていたけど、これから自然派を目指してみたいという人たちが入りづらい雰囲気になってしまう」

実は、日本のアルコール市場は低迷が続いていて、ワインが占める割合そのものも低い状況にあります。ワインの市場規模を拡大していくために、協会の存在が、醸造家を志す人たちを阻む壁になってはいけないと大岡さんは考えています。

（大岡弘武さん）

「やり方を教えて広めて共有していくということが大事だと思うので、定義はきっちり守って、団体としてはもう少し広くやっていけたらなと」

サンビオーズの設立記念イベントで、ナチュラルワインの定義が発表されました。

（サンビオーズ 小山田幸紀会長）

「ナチュラルワインとは、有機栽培もしくは同等基準の栽培であること。収穫は手摘みであること。原材料はブドウのみで人工的に補正する技術は禁止する」

妥協はありません。しかし、5年以内にこの定義に沿った製法への移行を約束した生産者は、加盟を認めることにしました。

（徳丸真人編集長）

「ちょっとハードル高いなと思う人もいるかもしれませんけど、それぐらい最初はハードルをあげておかないと、どこの馬の骨か分からないワイナリーも参画してくることもあると思うので、非常に良いハードルかなと思います」

生産者同士が経験や知識を共有 ナチュラルワインを日本の文化に

今は9つのワイナリーが加盟するサンビオーズ。大岡さんは裾野を広げたい考えです。イベントの翌日、協会への加盟を目指す生産者らを自らの醸造所に迎えて、ナチュラルの製法を指南しました。

「今まで自分たちだけで試行錯誤している人が多かったと思うので、横のつながりとか相談したり情報共有できるのは大きい」

「日本ならではのワインを造ることに共感して始めたので、サンビオーズに追いつけ追い越せでがんばっていけたら良いなと思っています」

（大岡弘武さん）

「私のところではこうだよと言うことで、それをもとに自分たちのところに合わせた方法に調整してもらえれば役に立つはずなので、生産者同士が自分の経験や知識を共有して、みんなで良いものをつくろうという会にしないといけない」

手塩にかけたナチュラルワインを消費者においしく飲み続けてもらうために。日本の醸造家が世界に胸を張れるように。草の根の取り組みが始まりました。