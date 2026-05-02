エールディヴィジ 25/26の昇格・降格プレーオフ1回戦 ＲＫＣとローダJC ケルクラーデの第2戦が、5月2日03:00にマンデマケルス・スタディオンにて行われた。

ＲＫＣはイェスパー・ウネケン（FW）、ライアン・フェージ（MF）、ハリー・クスター（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するローダJC ケルクラーデはイマン・フリフィス（MF）、Van den Hurk Anthony（FW）、マイケル・ブライ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

ローダJC ケルクラーデは後半の頭から選手交代。ダリオ・ファンデンバイス（DF）からジェローム・デオム（MF）に交代した。

52分に試合が動く。ローダJC ケルクラーデのジョーイ・ミュラー（DF）のアシストからVan den Hurk Anthony（FW）がゴールを決めてローダJC ケルクラーデが先制。

61分、ＲＫＣが選手交代を行う。ジャン・ポール・ボエティウス（MF）からvan der Leij Tim（FW）に交代した。

67分、ローダJC ケルクラーデは同時に2人を交代。Van den Hurk Anthony（FW）、イマン・フリフィス（MF）に代わりジャック・クーパーラブ（FW）、トマス・カリナウスカス（MF）がピッチに入る。

76分、ＲＫＣは同時に2人を交代。ハリー・クスター（MF）、ライアン・フェージ（MF）に代わりミヒール・クラマー（FW）、リチャード・ファンデルフェンネ（MF）がピッチに入る。

81分、ＲＫＣが選手交代を行う。ダニリョ・クレオニス（FW）からyoram van der veen（FW）に交代した。

84分、ローダJC ケルクラーデは同時に2人を交代。マイケル・ブライ（MF）、ジョーイ・ミュラー（DF）に代わりミッチェル・パウリセン（MF）、El Meliani Reda（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+7分ＲＫＣが同点に追いつく。ミヒール・クラマー（FW）のアシストからイェスパー・ウネケン（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで延長戦も終了。決着はつかずPK戦に突入する。

以降は試合は動かず、ＲＫＣが1-1で勝利した。

なお、ＲＫＣは74分にイェスパー・ウネケン（FW）に、またローダJC ケルクラーデは30分にVan den Hurk Anthony（FW）、85分にEl Meliani Reda（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-02 05:50:30 更新