エールディヴィジ 25/26 昇格・降格プレーオフ1回戦 ＲＫＣ vs ローダJC ケルクラーデ 試合結果
エールディヴィジ 25/26の昇格・降格プレーオフ1回戦 ＲＫＣとローダJC ケルクラーデの第2戦が、5月2日03:00にマンデマケルス・スタディオンにて行われた。
ＲＫＣはイェスパー・ウネケン（FW）、ライアン・フェージ（MF）、ハリー・クスター（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するローダJC ケルクラーデはイマン・フリフィス（MF）、Van den Hurk Anthony（FW）、マイケル・ブライ（MF）らが先発に名を連ねた。
前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。
ローダJC ケルクラーデは後半の頭から選手交代。ダリオ・ファンデンバイス（DF）からジェローム・デオム（MF）に交代した。
52分に試合が動く。ローダJC ケルクラーデのジョーイ・ミュラー（DF）のアシストからVan den Hurk Anthony（FW）がゴールを決めてローダJC ケルクラーデが先制。
61分、ＲＫＣが選手交代を行う。ジャン・ポール・ボエティウス（MF）からvan der Leij Tim（FW）に交代した。
67分、ローダJC ケルクラーデは同時に2人を交代。Van den Hurk Anthony（FW）、イマン・フリフィス（MF）に代わりジャック・クーパーラブ（FW）、トマス・カリナウスカス（MF）がピッチに入る。
76分、ＲＫＣは同時に2人を交代。ハリー・クスター（MF）、ライアン・フェージ（MF）に代わりミヒール・クラマー（FW）、リチャード・ファンデルフェンネ（MF）がピッチに入る。
81分、ＲＫＣが選手交代を行う。ダニリョ・クレオニス（FW）からyoram van der veen（FW）に交代した。
84分、ローダJC ケルクラーデは同時に2人を交代。マイケル・ブライ（MF）、ジョーイ・ミュラー（DF）に代わりミッチェル・パウリセン（MF）、El Meliani Reda（DF）がピッチに入る。
後半終了間際の90+7分ＲＫＣが同点に追いつく。ミヒール・クラマー（FW）のアシストからイェスパー・ウネケン（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。
ここで後半終了。1-1で延長戦に突入した。
その後も両チーム共に選手交代が行われたが
ここで延長戦も終了。決着はつかずPK戦に突入する。
以降は試合は動かず、ＲＫＣが1-1で勝利した。
なお、ＲＫＣは74分にイェスパー・ウネケン（FW）に、またローダJC ケルクラーデは30分にVan den Hurk Anthony（FW）、85分にEl Meliani Reda（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。
2026-05-02 05:50:30 更新