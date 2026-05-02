プロ・リーグ 25/26の降格プレーオフ第5節 セルクル・ブリュージュとワーレゲムの試合が、5月2日03:45にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。

セルクル・ブリュージュはスティーブ・ヌゴウラ（FW）、ダンテ・バンザイル（FW）、フラビオ・ナジーニョ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するワーレゲムはアノシケ・エメンタ（FW）、ジョセフ・オポク（FW）、イェッペ・エレンビュルグ（MF）らが先発に名を連ねた。

21分に試合が動く。セルクル・ブリュージュのマカヤ・ディアビ（MF）がゴールを決めてセルクル・ブリュージュが先制。

28分、セルクル・ブリュージュが選手交代を行う。エダン・ディオプ（MF）に代わりオルワセウン・アデウミ（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半が終了。1-0とセルクル・ブリュージュがリードしてハーフタイムを迎えた。

57分ワーレゲムが同点に追いつく。イェッペ・エレンビュルグ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

58分、セルクル・ブリュージュが選手交代を行う。スティーブ・ヌゴウラ（FW）からウマル・ディアキテ（MF）に交代した。

58分、ワーレゲムが選手交代を行う。エンリケ・ロフォロモ（MF）からトーマス・クラエ（MF）に交代した。

65分セルクル・ブリュージュが逆転。ピーター・ゲルケンス（MF）のアシストからダンテ・バンザイル（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

しかし、67分ワーレゲムのマルレー・アケ（MF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

70分、ワーレゲムは同時に2人を交代。マルレー・アケ（MF）、アノシケ・エメンタ（FW）に代わりヤニック・カペレ（DF）、トビアス・ヘドル（FW）がピッチに入る。

76分、セルクル・ブリュージュは同時に3人を交代。マカヤ・ディアビ（MF）、ダンテ・バンザイル（FW）、ゲアリー・マグネ（DF）に代わりニルス・デワイルド（MF）、クリス・クアシ（FW）、イブラヒム・ディアカイト（DF）がピッチに入る。

87分、ワーレゲムは同時に2人を交代。イェッペ・エレンビュルグ（MF）、ウィルゲンス・パウガン（DF）に代わりセルジョ・ウイカ（MF）、ルーク・ウィレン（DF）がピッチに入る。

その直後の88分ワーレゲムが逆転。セルジョ・ウイカ（MF）のアシストからジョセフ・オポク（FW）がゴールを決めて2-3と逆転する。

ここで後半終了。2-3で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。ワーレゲムが2-3で勝利した。

なお、ワーレゲムは43分にアノシケ・エメンタ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-02 05:50:37 更新