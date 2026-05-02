寄席演芸番組『笑点』が、2026年5月で放送60周年を迎えるのを記念し、現在、日本テレビが所持する最も古い映像を公開します。初代司会者・立川談志さんが大喜利コーナーを進行する姿がよみがえります。

『笑点』は1966年に放送を開始。今回公開されるのは1968年3月10日の放送回です。

この映像は、当時番組に度々出演し縁が深かった桂米丸さんが亡くなった後、日本テレビに寄贈されたビデオテープに残っていたものです。これまで確認された中で最も古い放送回の映像で、そこには、若き日の談志さんが『笑点』のはんてんをまとい、生き生きと大喜利の司会を務める姿が収められていました。

この貴重映像から始まる60秒の特別映像を、本日（5月2日）から地上波PRとして放送し、また、日テレ公式YouTubeでも公開します。

内容は、談志さんのモノクロ映像から、歴代の司会者（五代目三遊亭圓楽さん、桂歌丸さんなど）の懐かしいカラー映像、そして現代の春風亭昇太さんらレギュラーメンバーへと、笑いのバトンがつながれていくというもの。出演者たちが生み出してきた爆笑はもちろん、照れ笑い・苦笑・失笑、そして泣き笑いまで、あらゆる“笑い”の表情が詰め込まれた、60年分の“笑いの点”を凝縮した映像となっています。

そして5月31日の『笑点』は、60周年を記念し、1時間半の生放送でお送りします（午後4時30分〜6時 ※一部地域を除く）。